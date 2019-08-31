Царицыну-Сталинграду-Волгограду исполняется 430 лет





Сегодня в городе-герое начинаются основные торжества, посвященные 430-летию со дня образования Царицына-Сталинграда-Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", в эти выходные в городе пройдет более 100 мероприятий на почти 60 открытых площадках во всех районах. Интересно провести время и погулять можно будет везде, но самые зрелищные мероприятия традиционно пройдут в Центральном районе Волгограда. Фестивали еды и цветов, легкоатлетический пробег, конкурс исторических костюмов, "живые картины", выступления творческих коллективов, силовой экстрим и большая молодежная дискотека - малая часть того, что пройдет сегодня в центре города. Главной площадкой первого дня празднования станет территория у интерактивного музея "Россия - моя история. В воскресенье, 1 сентября, градус положительных эмоций, веселья и праздничного настроения достигнет высшей отметки. Торжества сместятся на Центральную набережную города-героя. На ее нижней террасе пройдет массовое театрализованное фестивальное шествие и большой праздничный концерт, который завершиться фейерверком. Полностью с программой празднования Дня города можно ознакомиться здесь





Отметим, что за свою 430-летнюю историю город несколько раз менял название. Впервые он упоминается в исторических материалах как Царицын в 1589 году. Эта дата и стала отчетной в истории Царицына-Сталинграда-Волгограда. Свое первое название город получил от речки Царицы, впадающей в Волгу. Это был уездный город Саратовской губернии, в котором в начале XIX века стала появляться мелкая промышленность. А уже в начале XX века Царицын было не узнать, население в динамично развивающемся городе стремительно увеличивалось. С 1920 г. Царицын - центр Царицынской губернии. Свое историческое название город сохранил до 1925 года, когда был переименован в Сталинград.

Во время Великой Отечественной войны Сталинград стал известным на весь мир благодаря мужеству, силе и отваге мирных граждан, советских солдат и офицеров, давших отпор немецко-фашистским захватчикам. Сталинградская битва стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны. За выдающиеся заслуги перед Родиной 1 мая 1945 года Сталинград был удостоен почётного звания города-героя, а 8 мая 1965 года награждён орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". Несмотря на то, что во время войны Сталинград был полностью разрушен, его восстановили. В 1961 году из Сталинграда город-герой был переименован в Волгоград. Отметим, что имя "вождя народов" город носил в течение 36 лет.

В 2005 году Законом Волгоградской области Волгоград был наделен статусом городского округа.



