Общество

В Волгоградской области депутату не удалось проверить КСП

Общество 02.09.2019 10:01
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02.09.2019 10:01


Волжский городской суд отказал депутату гордумы в его требованиях к руководству КСП Волжского предоставить копии дипломов сотрудников об образовании. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, Эдуард Рамазанов усомнился в квалификации сотрудников контрольно-счетной палаты после того, как они пришли с проверкой в автономное муниципальное учреждение «Волжанин». По словам Рамазанова, у избирателей возникли сомнения в компетентности проверяющих. Он запросил информацию о наличии образования сотрудников КСП и штатное расписание этой структуры, и в случае необходимости был готов внести вопрос о несоответствии членов палаты необходимым требованиям на заседании думы. Однако на отправленный запрос он получил лишь часть ответа, которая касалась штатного расписания контрольно-счетной палаты. В части предоставления остальных сведений депутату было отказано на основании того, что информация о дипломах сотрудников является персональными данными, а Рамазанов не относится к категории лиц, обладающих исключительным правом на получение таких данных в связи с его депутатской работой. Кроме того, сомнения в компетентности членов палаты суд отнес к области предположений. На этом основании депутату в удовлетворении его исковых требований было отказано. 

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