Общество

«Денег нет, но вы живите»: мэрии Волгограда не на что выкупать квартиры в аварийных домах

Общество 30.08.2019 14:12
9196 17
30.08.2019 14:12


Семье, проживающей в аварийном доме в Красноармейском районе Волгограда, где недавно произошло обрушение комнатной перегородки, придется, вероятно, задержаться в опасном строении еще на четыре года. Такая печальная перспектива грозит супругам Дежуровым, несмотря на вступившее в законную силу решение суда о возложении  обязанности на администрацию Волгограда  заключить соглашение о выкупе жилого помещения. Как рассказала ИА «Высота 102» Галина Дежурова, она проживает в доме №13 по ул. Олимпийской, где в июне этого года обрушилась комнатная перегородка в одной из квартир. Этот дом был признан аварийным в 2014 году, жильцов должны были расселить. Но еще до обрушения семья Дежуровых обратилась в суд с требованием обязать мэрию изъять земельный участок под аварийным домом для муниципальных нужд и, соответственно, выкупить квартиру, где они живут. Оценили жилое помещение почти в 1 миллион 300 рублей. Недавно решение суда Красноармейского района Волгограда, которым исковые требования проживающей в аварийном доме семьи были удовлетворены, вступило в законную силу. Однако администрация Волгограда попросила отсрочку в исполнении решения суда до… 1 августа 2023 года! Мотивировали это ходатайство чиновники отсутствием бюджетных ассигнований на выкуп квартир у жильцов в 2019 году, то есть – отсутствием средств. Чиновники могут исполнить решение суда, как говорится в иске, после заключения соглашения с комитетом строительства Волгоградской области о реализации региональной программы по переселению жильцов аварийных домов и получением финансирования из фонда ЖКХ, а также регионального бюджета с софинансированием из местной казны. То есть до 31 декабря 2023 года, к окончанию очередного этапа действия программы. 
«Если суд пойдет им навстречу, то нам жить в этом разваливающемся доме еще 4 года! – ужасаются супруги Дежуровы. – Как жить и доживем ли, чиновников, похоже, мало интересует. В нашем доме после июньского обрушения отключили газ и теперь уже никогда его не включат. Я уже научилась готовить пироги в мультиварке, но это ерунда по сравнению с тем, что мы рискуем своими жизнями, оставаясь в этом доме. Да, администрация предоставляет нам маневренный фонд – комнату в общежитии площадью 18 квадратных метров на троих. Как трое взрослых людей там будут существовать, и, похоже, не один год, их мало интересует».


Между тем, Галина Дежурова опасается, что дома по ул. Олимпийской могут разрушаться и дальше. Причем даже не от старости, а от разгильдяйства тех же коммунальщиков. Так, уже несколько месяцев на дороге по улице Олимпийской, вдоль которой располагается дом №13, а также дом №8, где также не так давно обрушилась часть фасада, вот уже какой месяц красуется огромная яма, из которой торчат «голые» трубы. «Рабочих здесь давно не видно, как выкопали, так и исчезли, только огородили котлован. Но из трубы здесь все время течет кипяток. Мы боимся, что горячая вода окончательно подтопит наши дома и они рухнут гораздо раньше того времени, когда нас переселят», - говорит волгоградка. 
Напомним, в Волгоградской области утвержден перечень домов, которых переселят до 2024 года. Дом №13 по ул. Олимпийской, действительно, власти планируют расселить только в 2023 году. В список вошли все аварийные строения, признанные таковыми в период с 1 января 2012 го по 1 января 2017 года – это 318 домов по региону, в том числе свыше 250 – по Волгограду. В областном центре в этом году расселят только жильцов шести домов. Однако  на 1 января 2019 года в целом в  Волгоградской области в расселении нуждаются 445 домов, в которых проживает около 14,5 тыс. человек. Более 300 домов будут расселены до 2024 года (в них живут порядка 10 тыс. человек), остальные – позже, обещают областные власти.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке
21.08.2019 12:34
30601 14
В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойку
04.08.2019 15:18
25048 0
В Волгоградской области кандидаты от «ЕР» «застеснялись» родной партии
09.08.2019 20:13
21987 32
Общество
30.08.2019 18:13
Общество 30.08.2019 18:13
875 2 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 16:07
Общество 30.08.2019 16:07
2852 4 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 12:49
Общество 30.08.2019 12:49
6106 8 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 11:34
Общество 30.08.2019 11:34
4788 9 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 11:08
Общество 30.08.2019 11:08
8754 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 10:16
Общество 30.08.2019 10:16
9833 23 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 09:58
Общество 30.08.2019 09:58
1617 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2019 18:10
Общество 29.08.2019 18:10
10383 11 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2019 17:08
Общество 29.08.2019 17:08
4888 16 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2019 15:01
Общество 29.08.2019 15:01
1392 8 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2019 14:19
Общество 29.08.2019 14:19
9157 32 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2019 13:26
Общество 29.08.2019 13:26
5185 10 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2019 08:57
Общество 29.08.2019 08:57
3324 7 Обсудить

0
Далее
Общество
28.08.2019 15:43
Общество 28.08.2019 15:43
8965 26 Обсудить

0
Далее
Общество
28.08.2019 14:42
Общество 28.08.2019 14:42
4283 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:13
Родители волжской школы не хотят расставаться с любимым директоромСмотреть фотографии
18:09
Жителей Волгоградской области не пустят в леса до середины сентябряСмотреть фотографии
16:26
Обитатели «крысиного рая» захватывают новые территории в поселке под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
16:07
В парке Волгограда "приземлился" самолетСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградской области воду жителям Дубовки подавали без контроля качестваСмотреть фотографии
15:03
В Камышине к открытию новой школы завершат капремонт соседнего домаСмотреть фотографии
14:12
«Денег нет, но вы живите»: мэрии Волгограда не на что выкупать квартиры в аварийных домах Смотреть фотографии
13:11
Осужденному за мошенничество волгоградцу добавят срок за угрозы убийством судьеСмотреть фотографии
12:49
Волгоградцам в юбилейные выходные подарили бесплатный проездСмотреть фотографии
12:39
Сады Придонья: «Здорово жить здоровым»Смотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области на выборах задействуют армию добровольцевСмотреть фотографии
11:34
СК РФ открывает в Волгограде свое учебное заведениеСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом напоили ВерблюдаСмотреть фотографии
11:08
В день города в Волгограде объявили банный деньСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде приступили к возведению высотного амфитеатраСмотреть фотографии
10:15
Росстат подсчитал, сколько в Волгоградской области родители потратили на первоклассниковСмотреть фотографии
09:12
В центре Волгограда устраняют последствия столкновения машины со столбомСмотреть фотографии
22:31
Водитель без прав спровоцировал крупное ДТП на плотине Волжской ГЭС, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»: Волгоградский облизбирком показал самый честный способ подсчета голосов на выборах Смотреть фотографииCмотреть видео
18:10
«Оцените разницу»: жители Нехаевского района Волгоградской области завидуют дорогам ростовчанСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Стало известно, что будет за собором Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:38
Более 16 тысяч волгоградцев выбрали мобильную связь от «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:21
В Волгограде рассекретили причины обрушения склона "Волгоград Арены" сразу после окончания ЧМ-2018 Смотреть фотографии
15:01
В Волгограде ремонтом дворов займутся в осеннюю распутицуСмотреть фотографии
14:19
Депутатам Волгоградской гордумы предложили присвоить звание почетных граждан города «Дмитричу» и «Борисычу»Смотреть фотографии
13:26
Штурмовики, вертолеты и бомбардировщики эффектно пролетят над Волгоградом в День городаСмотреть фотографии
12:41
Более 1200 подследственных проголосуют на выборах губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Жителя Волжского лишили свободы за удар в горло полицейскомуСмотреть фотографии
12:23
Волжанина осудили за стрельбу с балкона из пневматики по людям во двореСмотреть фотографии
11:10
Шесть миллионов предпенсионеров остались в России без работыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 