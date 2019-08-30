«Денег нет, но вы живите»: мэрии Волгограда не на что выкупать квартиры в аварийных домах





Семье, проживающей в аварийном доме в Красноармейском районе Волгограда, где недавно произошло обрушение комнатной перегородки, придется, вероятно, задержаться в опасном строении еще на четыре года. Такая печальная перспектива грозит супругам Дежуровым, несмотря на вступившее в законную силу решение суда о возложении обязанности на администрацию Волгограда заключить соглашение о выкупе жилого помещения. Как рассказала ИА «Высота 102» Галина Дежурова, она проживает в доме №13 по ул. Олимпийской, где в июне этого года обрушилась комнатная перегородка в одной из квартир. Этот дом был признан аварийным в 2014 году, жильцов должны были расселить. Но еще до обрушения семья Дежуровых обратилась в суд с требованием обязать мэрию изъять земельный участок под аварийным домом для муниципальных нужд и, соответственно, выкупить квартиру, где они живут. Оценили жилое помещение почти в 1 миллион 300 рублей. Недавно решение суда Красноармейского района Волгограда, которым исковые требования проживающей в аварийном доме семьи были удовлетворены, вступило в законную силу. Однако администрация Волгограда попросила отсрочку в исполнении решения суда до… 1 августа 2023 года! Мотивировали это ходатайство чиновники отсутствием бюджетных ассигнований на выкуп квартир у жильцов в 2019 году, то есть – отсутствием средств. Чиновники могут исполнить решение суда, как говорится в иске, после заключения соглашения с комитетом строительства Волгоградской области о реализации региональной программы по переселению жильцов аварийных домов и получением финансирования из фонда ЖКХ, а также регионального бюджета с софинансированием из местной казны. То есть до 31 декабря 2023 года, к окончанию очередного этапа действия программы.

«Если суд пойдет им навстречу, то нам жить в этом разваливающемся доме еще 4 года! – ужасаются супруги Дежуровы. – Как жить и доживем ли, чиновников, похоже, мало интересует. В нашем доме после июньского обрушения отключили газ и теперь уже никогда его не включат. Я уже научилась готовить пироги в мультиварке, но это ерунда по сравнению с тем, что мы рискуем своими жизнями, оставаясь в этом доме. Да, администрация предоставляет нам маневренный фонд – комнату в общежитии площадью 18 квадратных метров на троих. Как трое взрослых людей там будут существовать, и, похоже, не один год, их мало интересует».









Между тем, Галина Дежурова опасается, что дома по ул. Олимпийской могут разрушаться и дальше. Причем даже не от старости, а от разгильдяйства тех же коммунальщиков. Так, уже несколько месяцев на дороге по улице Олимпийской, вдоль которой располагается дом №13, а также дом №8, где также не так давно обрушилась часть фасада, вот уже какой месяц красуется огромная яма, из которой торчат «голые» трубы. «Рабочих здесь давно не видно, как выкопали, так и исчезли, только огородили котлован. Но из трубы здесь все время течет кипяток. Мы боимся, что горячая вода окончательно подтопит наши дома и они рухнут гораздо раньше того времени, когда нас переселят», - говорит волгоградка.

Напомним, в Волгоградской области утвержден перечень домов, которых переселят до 2024 года. Дом №13 по ул. Олимпийской, действительно, власти планируют расселить только в 2023 году. В список вошли все аварийные строения, признанные таковыми в период с 1 января 2012 го по 1 января 2017 года – это 318 домов по региону, в том числе свыше 250 – по Волгограду. В областном центре в этом году расселят только жильцов шести домов. Однако на 1 января 2019 года в целом в Волгоградской области в расселении нуждаются 445 домов, в которых проживает около 14,5 тыс. человек. Более 300 домов будут расселены до 2024 года (в них живут порядка 10 тыс. человек), остальные – позже, обещают областные власти.