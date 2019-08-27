Число участников молодежного фестиваля «Берег» удвоилось

Общество 27.08.2019 08:24
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27.08.2019 08:24
Почти в два раза по сравнению с прошлым годом выросло количество гостей фестиваля молодежи «Берег», прошедшего в минувшую субботу в волгоградском парке Победы.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, событие собрало 47 тысяч гостей. В августе 2018 года фестиваль собрал более 30 тысяч человек. И, если в минувшем году в рамках фестиваля работало 5 тематических площадок, то сейчас было организовано 13.
В фестивале приняло участие более 500 музыкантов и актёров, спикеров и ведущих. Впервые в истории «Берега» организаторы подготовили и провели 8-часовую онлайн трансляцию с места события, что позволило всем пришедшим окунуться в удивительную атмосферу творчества.
В этот раз на главной сцене выступили Гречка, 7Б и Хлеб. В фестивале также приняли участие местные коллективы, в том числе Atika, Night live project, The Puhoviks, Drama Queen, dj G, Zombie cats, дуэт Кальнов / Саврасов, Dis/Cor/.
Напомним, идея мероприятия, организованного командой «Единой Дирекции Культурно-Массовых Мероприятий», родилась еще в 2016 году. «Мы, профессиональная event-команда «Единой Дирекции Культурно-Массовых Мероприятий» поняли, что в Волгограде не хватает событий. Событий уникальных, ярких, интересных. Событий, не привязанных к какой-либо дате. Событий, которые могли бы стать визитной карточкой региона», — пояснили информагентству организаторы.
Отметим, что «Берег» вошел в программу мероприятий, посвященных Дню города Волгограда.
Фото предоставлено ИА СоцИнформБюро
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