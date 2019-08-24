«Старый знакомый» мэрии разрисует дороги юга Волгограда без конкурса





Десять миллионов рублей будет потрачено на нанесение горизонтальной дорожной разметки дорог Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского районов города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работы должны быть выполнены до конца года. Причем гарантийный срок на нанесение разметки краской установлен всего в 3 месяца, термопластиком – в 12 месяцев. Заказчиком работ выступило МУП дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района.

Закупку провели у единственного поставщика. Видимо, такая срочность обусловлена скорым окончанием благоприятного для проведения таких работ сезона. «Разрисовывать» дороги доверено УПНН «Аспект». Напомним, этот подрядчик уже неоднократно выполнял эти работы для администрации города.



