«Старый знакомый» мэрии разрисует дороги юга Волгограда без конкурса

Общество 24.08.2019 04:59
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24.08.2019 04:59
Десять миллионов рублей будет потрачено на нанесение горизонтальной дорожной разметки дорог Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского районов города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работы должны быть выполнены до конца года. Причем гарантийный срок на нанесение разметки краской установлен всего в 3 месяца, термопластиком – в 12 месяцев. Заказчиком работ выступило МУП дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района.
Закупку провели у единственного поставщика. Видимо, такая срочность обусловлена скорым окончанием благоприятного для проведения таких работ сезона. «Разрисовывать» дороги доверено УПНН «Аспект». Напомним, этот подрядчик уже неоднократно выполнял эти работы для администрации города.
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