В ЦПКиО Волгограда английские розы удостоились ночной подсветки

Общество 22.08.2019 13:27
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22.08.2019 13:27
50 светильников устанавливают рабочие в Центральном парке культуры и отдыха возле колеса обозрения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, подсветку направят на зеленую зону, в которой растут английские розы, гортензия, вербена, лаванда и гвоздика. Рядом с аттракционом сейчас завершается монтаж кованой парковой скамьи протяженностью порядка 40 метров.
С начала весны в ЦПКиО высадили свыше 140 деревьев и 5,5 тысячи кустарников. Для ухода за ними смонтировано 22,7 тысячи метров поливочного водопровода. Цветы и другие растения поливают ежедневно в утренние часы.
Помимо работ по благоустройству в ЦПКиО готовят к открытию новые тематические площадки для отдыха. Так, специалисты укладывают деревянные настилы в зеленом бассейне – в ближайшее время все желающие смогут заниматься спортом на свежем воздухе. Поблизости от зеленой площадки начали формировать тропы здоровья протяженностью около 100 метров из гальки, коры и песка.
В ЦПКиО уже открыты для посещения две очереди веревочного городка для детей и взрослых и скейт-парк. В дальнейшем здесь построят теннисный корт, баскетбольную, футбольную и детскую площадки. Здесь же установят уличные шахматы с метровыми фигурами.
Напомним, работы по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде стартовали в 2017 году в рамках муниципально-частного партнерства. На сегодняшний день здесь открыты спортивные зоны, этногородок, колесо обозрения, а также мемориальная зона - памятный знак «Командный пункт 13-й стрелковой дивизии А.И. Родимцева».
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