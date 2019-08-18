Общество 18.08.2019 14:31
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18.08.2019 14:31
Вот таким изможденным выглядел щенок еще три недели назад.
И вот такой он сегодня.
Щенок, которого журналисты ИА «Высота 102» забрали из горпитомника в плохом состоянии и нашли для него семью, вырвался из «лап смерти» и пошел на поправку. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые не побоялись взять больного щенка, усиленное лечение, сытная еда и, главное, любовь и забота сделали свое дело – маленький Зидан, или Зизу, так назвали щенка в честь известного французского футболиста, теперь уже больше похож на здорового, жизнерадостного и любопытного питомца, чем на подобие скелета, каким его забрали из горпитомника.
«Давали лекарства через каждые два часа, носили его в одеяле, как ребенка, потому что он мерз из-за крайнего истощения, - так семья волгоградцев выхаживала щенка. – У него был букет болезней, начиная от коньюктивита, паразитов и заканчивая проблемами с кишечником. Да и не вылечили все еще до конца». Маленький Зизу, который жил в вольере со взрослыми собаками и которому практически не доставалось еды, как выяснилось, даже не умел есть. А когда научился, всегда это делал жадно, как-будто боялся, что сейчас у него все отберут.
Сегодня Зизу живет как обычный здоровый щенок. Он любит играть, немного хулиганит, таскает огурцы с грядки, но больше всего любит общаться с детьми. «Нам говорят, что Зидану повезло, что он обрел семью. А мы считаем, что это нам повезло. Он дарит такую лавину любви и нежности, что окатывает с головой положительными эмоциями. Зидан ненасытен на любовь, но отдает еще больше. Оказывается, можно взять бездомную собаку и получить постоянный источник позитива и радости», - делятся волгоградцы.
Напомним, журналисты ИА «Высота 102» впервые увидели Зидана в горпитомнике, где возникли трудности с содержанием собак из-за перенаселенности четвероногого населения. Маленький щенок из последних сил цеплялся когтями за сетку и пытался высунуть голову в дырку ограждения. Он как будто кричал: «Заберите меня отсюда!». На следующий день Зидан уехал домой.
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