«Пока не сносят»: собачьему приюту в Волгограде дали шанс

Общество 16.08.2019 11:09
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16.08.2019 11:09
Запланированный на сегодня снос собачьего приюта перенесен. Об этом рассказала ИА «Высота 102» волонтер Людмила Чурюмова. Эту информацию ей сообщили в администрации Дзержинского района Волгограда. По ее словам, когда именно начнутся работы по демонтажу, ей не пояснили. «Но спасибо и на этом. Так что пока будем жить», - сказала Людмила.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о намерении районных властей демонтировать приют, расположенный на территории бывшей автостоянки на бульваре 30-летия Победы. Вольеры, клетки и вагончики были признаны самовольными постройками, однако пока перевозить несколько десятков собак и кошек, которые здесь живут, некуда. Районные власти пошли навстречу Людмиле и выделили ей другой земельный участок, но пока документы на землю оформляются. Волонтер просила время до середины сентября, чтобы организовать переезд, и устная договоренность об этом поначалу была достигнута. Однако, как выяснилось, районных чиновников торопит прокуратура. Так, в распоряжении редакции оказался документ, подписанный заместителем прокурора района О. Поливановой, где говорится о необходимости инициировать в отношении объекта, где расположен приют, мероприятия по демонтажу нестационарных и капитальных объектов. И отчитаться о принятых мерах перед прокуратурой в срок до 30 августа 2019 года.
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