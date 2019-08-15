Общество

В Волгограде памятник Великой Отечественной войны окружили мертвые деревья

Общество 15.08.2019 15:02
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15.08.2019 15:02





Несколько десятков молодых деревьев погибли вблизи памятника Великой Отечественной войны в Советском районе Волгограда. Возле танка «Т-70», установленного на улице Василевского 11 лет назад, периодически сажают деревья, но воды им явно не хватает. Выжившие растения тоже чувствуют себя неважно  - листва желтеет под палящим солнцем. 



В редакцию ИА «Высота 102» обратилась мама  ученика школы №103, который вместе со своими одноклассниками вырастил из желудей маленькие дубки.  В торжественной обстановке деревца посадили на улице Василевского. «Все с помпой, с ответственными лицами, поставили табличку. На вопрос, будут ли саженцы поливаться, давали клятвенное обещание поливать, - указала в письме журналистам мама школьника. – Так было до конца июня, некто поливал деревца со шлангом. Потом все закончилось. С июля эта территория не поливается». Отметим, что дубки пока в целом находятся в здравии, хотя листочки начинают уже  сохнуть.



Площадка перед самим танком тоже выглядит заброшенной: клумба заросла высокой травой, сорняк активно пробивается между тротуарными плитками, разрушая покрытие. 



В пресс-службе администрации Волгограда информагентству пояснили, что полив зеленых насаждений на данном участке производится регулярно при помощи водовозки – дважды в неделю. Осмотр саженцев на предмет их гибели сотрудники районной коммунальной службы произведут этой осенью. Те растения, которые погибли, будут удалены и заменены на новые.


«Т-70» - участник Сталинградской битвы, о чем оповещает информационная табличка. В 2007 году его извлекли со дна болота  в поселке Водный члены казачьего поискового отряда. Машина была в плачевном состоянии – ее модель даже не сразу определили. Позже выяснилось, что это легкий танк Т-70, который выпускался с 1941 по 1943 годы. Останков экипажа в нем обнаружено не было. В память о защитниках Сталинграда «семидесятку» установили на улице имени маршала Советского союза Михаила Василевского.



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