



Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск московской компании к ООО «Управление отходами-Волгограда» о взыскании задолженности и неустойки за поставленное оборудование. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, регоператор должен будет выплатить ООО «АДМ РУС» 215031,80 евро по курсу ЦБ и неустойку в сумме 427,40 евро о взыскании по договору от 16 января 2019 года. В пересчете на рубли это составляет около 16 миллионов рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

В начале этого года регоператором был заключен договор в рамках закупки у единственного поставщика на приобретение 3116 мусорных контейнеров. Общая сумма закупки в иностранной валюте составила 526 тысяч 664 евро, а по курсу ЦБ – около 40 миллионов рублей. Однако регоператор не полностью расплатился за мусорные баки.



