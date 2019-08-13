Общество

С мусорного регоператора Волгоградской области взыскали долг в 200 тысяч евро

Общество 13.08.2019 16:16
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13.08.2019 16:16


Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск московской компании к ООО «Управление отходами-Волгограда» о взыскании задолженности и неустойки за поставленное оборудование. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, регоператор должен будет выплатить ООО «АДМ РУС»  215031,80 евро по курсу ЦБ и неустойку в сумме 427,40 евро о взыскании по договору от 16 января 2019 года. В пересчете на рубли это составляет около 16  миллионов рублей. Решение суда не вступило в законную силу.  
В начале этого года  регоператором был заключен договор в рамках закупки у единственного поставщика на приобретение 3116 мусорных контейнеров. Общая сумма закупки в иностранной валюте составила 526 тысяч 664 евро, а по курсу ЦБ – около 40 миллионов рублей. Однако регоператор не полностью расплатился за мусорные баки. 

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