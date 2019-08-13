Общество 13.08.2019 16:16
7464 4
13.08.2019 16:16
Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск московской компании к ООО «Управление отходами-Волгограда» о взыскании задолженности и неустойки за поставленное оборудование. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, регоператор должен будет выплатить ООО «АДМ РУС» 215031,80 евро по курсу ЦБ и неустойку в сумме 427,40 евро о взыскании по договору от 16 января 2019 года. В пересчете на рубли это составляет около 16 миллионов рублей. Решение суда не вступило в законную силу.
В начале этого года регоператором был заключен договор в рамках закупки у единственного поставщика на приобретение 3116 мусорных контейнеров. Общая сумма закупки в иностранной валюте составила 526 тысяч 664 евро, а по курсу ЦБ – около 40 миллионов рублей. Однако регоператор не полностью расплатился за мусорные баки.
Реклама
Популярное по теме
27.07.2019 20:52
29078 0
04.08.2019 15:18
24599 0
09.08.2019 20:13
20550 32
Руководитель волгоградского УФАС передал «пламенный привет» «Памяти»13.08.2019 17:55
«Кандидат» в мэры Волгограда: «Соображать на троих хорошо, а на четверых еще лучше!»13.08.2019 17:03
В храме Садов Придонья Владыка напомнил о величии воина13.08.2019 16:17
"Почту России" оштрафовали за нарушение тайны связи в сельском магазине Волгоградской области13.08.2019 14:43
В Волгоградской области передвижным видеоловушкам установили план13.08.2019 12:35
В Волгограде «Красный Октябрь» внесет свой вклад в берегоукрепление Волги13.08.2019 11:26
У волгоградцев заберут дома, которые стоят на пути дублера Второй Продольной13.08.2019 11:04
В Волгограде на 7-ой Гвардейской под ногами у пешеходов засветился асфальт13.08.2019 10:11
На открытии бренда «Котельниково – Земля Героев» споет Стас Пьеха13.08.2019 09:50
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» обязали обеспечить жильцов горячей водой13.08.2019 08:46
В Волгограде УК заплатит 125 тысяч рублей за жизнь в фекалиях12.08.2019 17:55
Корма, лекарства и кастрюли: в Волгограде объявили сбор помощи собачьему приюту12.08.2019 15:35
На дорогах Волгоградской области разгоняли сон у водителей12.08.2019 14:50
В Волгограде на одном пятачке встретились ЛГБТ-молодежь и антигеи (ВИДЕО)12.08.2019 12:24
В волгоградской школе вспомнят капитана затонувшей подлодки «Курск»12.08.2019 08:44
Реклама