В Волгоградской области передвижным видеоловушкам установили план

Общество 13.08.2019 12:35
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13.08.2019 12:35
Более 9 миллионов рублей готово заплатить ГКУ «Безопасный регион» за эксплуатацию передвижных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эту сумму исполнитель должен будет зафиксировать почти 99 тысяч нарушений правил дорожного движения. Речь идет о превышении скорости, нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а также не предоставлении преимущества в движении транспорту со световыми и звуковыми сигналами.
Не всем водителям нравятся передвижные видеоловушки, которые, как считают автолюбители, специально прячут в кустах. Недавно президент Владимир Путин на заседании госсовета отметил, что сокрытие камер фото- и видеофиксации на опасных участках дорог служит не снижению аварийности и сохранению жизней, а лишь подводит водителей под штрафы. Между тем, в ГИБДД по Волгоградской области заявляли, что передвижные комплексы устанавливают в местах повышенной аварийности, причем специально их не прячут. Также в ведомстве развеяли слухи, что передвижные камеры на дорогах области являются частными. На самом деле это имущество – государственное, но обслуживают его частные структуры.
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