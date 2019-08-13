Общество

В Волгограде «Концессии теплоснабжения» обязали обеспечить жильцов горячей водой

Общество 13.08.2019 08:46
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13.08.2019 08:46


Удовлетворен иск управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о подаче жителям дома №48 по ул.8-й Воздушной Армии Волгограда  воды, соответствующей требованиям санитарного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, вода не соответствовала санитарно-гигиеническим нормам по температуре. Центральный суд сначала признал ООО «Концессии теплоснабжения» виновным в совершении административного правонарушения, а затем обязал компанию принять меры по устранению нарушений и обеспечить жителей именно горячей, а не теплой водой.

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