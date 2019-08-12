Общество

В Волгограде УК заплатит 125 тысяч рублей за жизнь в фекалиях

Общество 12.08.2019 17:55
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12.08.2019 17:55


ООО «УК «Уютный город» назначен штраф за непринятие мер по своевременному устранению протечек инженерного оборудования в многоквартирном доме. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, прокуратурой Центрального района Волгограда проведена проверка деятельности ООО «УК «Уютный город» по управлению многоквартирным домом № 33 по ул. М. Чуйкова.  Основанием послужила жалоба жильца одной из квартир на течь общедомовой системы канализации в его квартире и бездействие управляющей организации.
Установлен факт нарушения герметичности канализационного трубопровода в границах квартиры заявителя, также выявлены следы затопления в данном жилом помещении и в расположенном этажом ниже нежилом помещении.
Материалы проверки рассмотрены инспекцией. По факту непринятия мер по надлежащему содержанию общедомового канализационного трубопровода в отношении управляющей организации составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.
Размер штрафа составил 125 000 рублей.

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