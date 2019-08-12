На дорогах Волгоградской области разгоняли сон у водителей

Общество 12.08.2019 14:50
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12.08.2019 14:50
Госавтоинспекция и юристы разъяснили водителям о последствиях утомляемости за рулем. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне госавтоинспекторы областного отдельного батальона ДПС ГИБДД совместно с сотрудниками правового управления ГУ МВД России по Волгоградской области использовали нестандартный подход к привлечению внимания автовладельцев к проблеме безопасности на дорогах.
На стационарном посту ДПС ГИБДД «Калачевский», через который круглосуточно идет большой поток транспортных средств, в том числе и к месту отдыха на море и обратно, прошло профилактическое мероприятие под названием «Утомляемость – главный враг водителю!». Полицейские каждому водителю вручали прохладную воду и памятки, проводили профилактические беседы с водителями о соблюдении режима труда и отдыха за рулем. Юристы разъяснили водителям особенности законодательства об уголовной ответственности граждан за совершение ДТП в случае причинения вреда здоровью или гибели участников дорожного движения.
Госавтоинспекция Волгоградской области напоминает - чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, необходимо вовремя применять меры борьбы с утомлением и помнить, что никакие ухищрения не заменят человеку нормальный отдых и сон. Именно поэтому правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством в состоянии утомления.
В случае плохого самочувствия, технической поломки или другой трудной ситуации на дороге каждый автомобилист может обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД, как непосредственно к дежурящему наряду ДПС, так и по телефонам дежурных частей. Полицейские окажут необходимую помощь и расскажут о ближайших местах отдыха.
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