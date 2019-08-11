Общество

В Волгоградской области партии и кандидаты отдают на выборы все или ничего

Общество 11.08.2019 12:26
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11.08.2019 12:26


Лидером по тратам на избирательную кампанию в Волгоградской области стала партия «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на последние сведения о поступлении средств в избирательные фонды партий, «ЕР» потратила на кампанию 10,5 миллиона рублей. На втором месте по объему поступивших средств – ЛДПР (почти 5 миллионов рублей), но партия потратила не все деньги на кампанию. На счету «Справедливой России» было, да как говорится,  и сплыло  около 2,7 миллиона рублей – потрачено все до копейки. А вот КПРФ ограничилась гораздо более скромной суммой – около 800 тысяч рублей, израсходована большая часть. Чисто символическим можно назвать и взнос коммунистической партии коммунистов России – 10 тысяч рублей. А вот Российская партия пенсионеров за социальную справедливость не потратила на выборы ни копейки. 
Среди кандидатов в губернаторы Волгоградской области лидером по объему средств избирательного фонда является Андрей Бочаров. На его счету было около 5,5 миллиона рублей, потрачено на кампанию около 4,1 миллиона рублей. Кандидат Владимир Рублев обладал немногим меньшей суммой – почти 5 миллионов рублей, а израсходовал он около 4 миллионов. Сергей Полещук и Алексей Буров выглядят на этом фоне скромно – у них на счету было всего меньше 30 тысяч рублей.  
Напомним, предельный размер расходования средств на избирательную кампанию кандидатов в губернаторы не может превышать 102 миллионов рублей. 

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