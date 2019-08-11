В Волгоградской области партии и кандидаты отдают на выборы все или ничего

Общество 11.08.2019 12:26
205 0
11.08.2019 12:26
Лидером по тратам на избирательную кампанию в Волгоградской области стала партия «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на последние сведения о поступлении средств в избирательные фонды партий, «ЕР» потратила на кампанию 10,5 миллиона рублей. На втором месте по объему поступивших средств – ЛДПР (почти 5 миллионов рублей), но партия потратила не все деньги на кампанию. На счету «Справедливой России» было, да как говорится, и сплыло около 2,7 миллиона рублей – потрачено все до копейки. А вот КПРФ ограничилась гораздо более скромной суммой – около 800 тысяч рублей, израсходована большая часть. Чисто символическим можно назвать и взнос коммунистической партии коммунистов России – 10 тысяч рублей. А вот Российская партия пенсионеров за социальную справедливость не потратила на выборы ни копейки.
Среди кандидатов в губернаторы Волгоградской области лидером по объему средств избирательного фонда является Андрей Бочаров. На его счету было около 5,5 миллиона рублей, потрачено на кампанию около 4,1 миллиона рублей. Кандидат Владимир Рублев обладал немногим меньшей суммой – почти 5 миллионов рублей, а израсходовал он около 4 миллионов. Сергей Полещук и Алексей Буров выглядят на этом фоне скромно – у них на счету было всего меньше 30 тысяч рублей.
Напомним, предельный размер расходования средств на избирательную кампанию кандидатов в губернаторы не может превышать 102 миллионов рублей.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
56330 0
27.07.2019 20:52
29020 0
04.08.2019 15:18
24538 0
«Летом каждый день»: суд в Волгограде установил, сколько раз должны вывозить мусор11.08.2019 07:39
В Волгограде на Международном парковом форуме «секретики» открывали днем и ночью10.08.2019 16:38
В Волгограде коммунальщики превратили упавшее от ветра дерево в памятник равнодушия и лени10.08.2019 15:13
Строителей моста через Ахтубу наказали рублем за разбитую машину волгоградца10.08.2019 07:47
В Волгоградской области кандидаты от «ЕР» «застеснялись» родной партии09.08.2019 20:13
В Волгоградской области из-за роста смертельных ДТП пройдут проверки на дорогах09.08.2019 17:41
В Волгоградской области впервые лишили лицензии УК-«уклониста»09.08.2019 15:08
В частный сектор на юге Волгограда вернулись мусорные завалы09.08.2019 11:38
Губернатор рассказал гостям Международного паркового форума, на чем помешан глава Волгограда09.08.2019 11:26
Огромное дерево рухнуло у школы в Волгограде09.08.2019 10:08
Директора парков Рима, Барселоны, Минска, Москвы и Санкт-Петербурга съехались в Волгоград на международный форум09.08.2019 09:02
«Штраф 20 тысяч»: в Волгограде дошла до суда история с мальчиком, которого выгнали из троллейбуса08.08.2019 17:36
Глава облкомспорта обвинил федерацию футбола в вывозе детей из Волгоградской области08.08.2019 16:36
В Волгоградской области из-за сломанного оборудования в ЦРБ пациентов направляли в частную клинику08.08.2019 15:25
Ни одна роза не пострадает при реконструкции парка Гагарина в Волгограде08.08.2019 13:29
Реклама