Общество

В Волгоградской области из-за роста смертельных ДТП пройдут проверки на дорогах

Общество 09.08.2019 17:41
441 0
09.08.2019 17:41


Контроль за дорожной обстановкой в эти выходные будет усилен в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, усиленные наряды дорожных полицейских на протяжении выходных, 10 и 11 августа, проведут на дорогах Волгограда и области проверки водителей. Цель проверок - профилактика грубых нарушений ПДД, которые являются основными причинами аварийности. Полицейские отмечают, что с начала августа на территории Волгоградской области уже произошло 78 ДТП, в результате которых погибли 15 человек и 102 человека получили травмы различной степени тяжести. 
В ходе рейдов особое внимание будет уделено таким нарушениям, как управление транспортными средствами в состоянии опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, выезд на полосу встречного движения, непредставление преимущества в движении пешеходам, нарушение ПДД пешеходами. Также автоинспекторы уделят внимание проверке соблюдения правил перевозки несовершеннолетних.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде ливень выпустил на свободу потоки фекалий (ВИДЕО)
13.07.2019 20:52
56281 0
«Скоро 65? А не скажешь»: Лариса Долина два раза зажгла на юбилее Волжского
27.07.2019 20:52
28986 0
В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойку
04.08.2019 15:18
24500 0
Общество
09.08.2019 17:31
Общество 09.08.2019 17:31
3618 10 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2019 15:08
Общество 09.08.2019 15:08
2250 5 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2019 11:38
Общество 09.08.2019 11:38
10198 14 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2019 11:26
Общество 09.08.2019 11:26
11549 59 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2019 10:08
Общество 09.08.2019 10:08
2004 14 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2019 09:02
Общество 09.08.2019 09:02
5114 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2019 17:36
Общество 08.08.2019 17:36
2628 4 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2019 16:36
Общество 08.08.2019 16:36
5080 15 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2019 15:25
Общество 08.08.2019 15:25
3547 5 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2019 13:29
Общество 08.08.2019 13:29
3788 10 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2019 12:57
Общество 08.08.2019 12:57
8230 10 Обсудить

0
Далее
Общество
07.08.2019 15:19
Общество 07.08.2019 15:19
1032 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.08.2019 15:08
Общество 07.08.2019 15:08
6610 5 Обсудить

0
Далее
Общество
07.08.2019 13:39
Общество 07.08.2019 13:39
18398 56 Обсудить

0
Далее
Общество
06.08.2019 15:48
Общество 06.08.2019 15:48
10481 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:52
В Россию из Португалии экстрадирован гражданин РФ, обвиняемый в тяжких преступлениях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:41
В Волгоградской области из-за роста смертельных ДТП пройдут проверки на дорогахСмотреть фотографии
17:31
В Волгоградской области кандидаты от «ЕР» «застеснялись» родной партии Смотреть фотографии
17:19
Находка трех патронов обернулась для волгоградца судимостьюСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде супружескому дуэту «черных риэлторов» грозит 10 лет за махинацииСмотреть фотографии
15:08
В Волгоградской области впервые лишили лицензии УК-«уклониста»Смотреть фотографии
14:36
В Волгограде лжериэлтора осудили за обман доверчивых клиентовСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде ценный артефакт глубокой древности готовят к реставрацииСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде с осужденного за мошенничество профессора взыскали миллион рублейСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде в ходе конфликта двух женщин погибла собака, которую выкинули с 5 этажаСмотреть фотографии
11:38
В частный сектор на юге Волгограда вернулись мусорные завалыСмотреть фотографии
11:26
Губернатор рассказал гостям Международного паркового форума, на чем помешан глава Волгограда Смотреть фотографии
10:41
Пять человек пострадали в Волгоградской области в лобовом ДТПСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде 3 тысячи металлургов заключили коллективный договор с «Корпорацией Красный Октябрь»Смотреть фотографии
10:08
Огромное дерево рухнуло у школы в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:01
Более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежиСмотреть фотографии
09:16
В Волжском поймали курьера-мошенникаСмотреть фотографии
09:02
Директора парков Рима, Барселоны, Минска, Москвы и Санкт-Петербурга съехались в Волгоград на международный форумСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: Конфликт комитета спорта и Волгоградской областной федерации футбола достиг апогея Смотреть фотографииCмотреть видео
17:36
«Штраф 20 тысяч»: в Волгограде дошла до суда история с мальчиком, которого выгнали из троллейбусаСмотреть фотографии
17:19
Волжский «захватили» коммунистыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
В Волгоградской области главам 14 сельских поселений указали на мусорСмотреть фотографии
16:36
Глава облкомспорта обвинил федерацию футбола в вывозе детей из Волгоградской области Смотреть фотографии
16:32
Роскачество оценило «Личные кабинеты»Смотреть фотографии
16:14
В Волгограде фирму осужденного за взятку директора оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупциюСмотреть фотографии
15:25
В Волгоградской области из-за сломанного оборудования в ЦРБ пациентов направляли в частную клиникуСмотреть фотографии
15:10
Упавшую в колодец таксу спасли на «Красном Октябре» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:36
В Волгоградской области открылась обновленная больницаСмотреть фотографии
14:15
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Волгоградской области Смотреть фотографии
13:29
Ни одна роза не пострадает при реконструкции парка Гагарина в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 