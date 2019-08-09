



Контроль за дорожной обстановкой в эти выходные будет усилен в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, усиленные наряды дорожных полицейских на протяжении выходных, 10 и 11 августа, проведут на дорогах Волгограда и области проверки водителей. Цель проверок - профилактика грубых нарушений ПДД, которые являются основными причинами аварийности. Полицейские отмечают, что с начала августа на территории Волгоградской области уже произошло 78 ДТП, в результате которых погибли 15 человек и 102 человека получили травмы различной степени тяжести.

В ходе рейдов особое внимание будет уделено таким нарушениям, как управление транспортными средствами в состоянии опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, выезд на полосу встречного движения, непредставление преимущества в движении пешеходам, нарушение ПДД пешеходами. Также автоинспекторы уделят внимание проверке соблюдения правил перевозки несовершеннолетних.



