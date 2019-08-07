Экономика

В Волжском должникам за коммуналку отключают горячую воду

Экономика 07.08.2019 15:19
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07.08.2019 15:19


Сразу в нескольких квартирах города Волжского сегодня приостановили подачу горячей воды. Причина – долги за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Как сообщает ИА «Высота 102», во время рейда с представителями службы судебных приставов, управляющей компании и РЦВ пришлось даже вскрывать двери.

 
В девятиэтажке по улице Карбышева – несколько злостных неплательщиков, долги которых давно «перевалили» за 20 тысяч рублей. Это – именно та сумма, с которой начинается подача коммунальщиками документов в суд. Решением суда должник обязан оплатить услугу, в противном случае его ждет визит судебных приставов, которые оценят его имущественое положение и дадут «добро» на отключение воды.
Как сообщает корреспондент информагентства, по первому адресу с суммой долга 68 тысяч рублей, дома никого не оказалось. В почтовом ящике уже неделю пылятся выставленные квитанции. В присутствии понятых дверь была вскрыта, и сотрудник управляющей компании перекрыл горячую воду, дверь опечатали. «Уведомление об отключении воды задолжавшему волжанину было отправлено за 30 дней до нашего визита, однако никакой реакции не последовало, собственник не платит за поставленный ему ресурс с 2015 года», - пояснили сотрудники РЦВ.

 
Во второй - муниципальной квартире долго не открывают. Лишь после предупреждения о вскрытии двери на пороге появляется проживающая здесь женщина. Её долг – 139 тысяч рублей, счетчиков в квартире нет, оплату начисляют на каждого прописанного по нормативу. «Я полтора года здесь не жила», - утверждает волжанка. Однако никаких документов, подтверждающих это, она коммунальщикам не предоставляла. Восстановить же подачу горячей воды теперь возможно лишь после полного погашения долга. 
«Мы понимаем, что жизненные обстоятельства у людей разные. Те,  кто относится к малоимущим, могут оформить субсидию на оплату ЖКХ. Есть возможность погашать долги постепенно, не загоняя себя в ситуацию лишения благ цивилизации. В этом доме по графику мы должны были отключить 4 квартиры, однако 2 собственника позаботились заранее – один из них оплатил долг, второй -  предоставил справку с места работы, теперь долг будет погашаться из зарплаты», - пояснили организаторы рейда.
Между тем, как поясняют в Волжских тепловых сетях, за первое полугодие 2019 года  просроченная задолженность ( более 3 месяцев) за отопление и горячую воду  составляет  свыше 480 млн рублей. Из них задолженность населения - 474 миллиона. С января она выросла на 40 млн рублей. По словам главного инженера предприятия Геннадия Харченко, на величину сегодняшнего долга перед ресурсоснабжающей организацией  можно было бы заменить  68 км изношенных сетей  на современные гибкие. 
«Волжские тепловые сети - регулируемая организация и  все работы по ремонту и полной замене тепловых сетей заложены в тариф. Выполнение программы по подготовки сетей к отопительному сезону - важнейшая задача  для предприятия», - отмечает Геннадий Харченко.
Отметим, что сейчас в микрорайоне 5 впервые в Волжском ведутся работы с применением современных технологий - прокладка гибких  теплоизолированных труб. Первые трубы этого типа завозились из-за рубежа, сейчас трубы нового образца производят в России. Гибкая труба с готовой теплоизоляцией — многослойная конструкция, которая состоит из подающей трубы, теплоизолирующего материала и гибкого защитного кожуха.

Как считают в ООО «Волжские тепловые сети», прокладка тепловых сетей из гибких предизолированных труб - принципиальное решение вопросы коррозии трубопроводов и утечек. За счет своей гибкости данные трубопроводы позволяют осуществлять прокладку и проходить повороты трассы с минимумом фасонных деталей, существенно упростить работы по монтажу. За счет новых технологических решений срок службы тепловых сетей увеличивается до 40-50 лет.  При этом расходы на эксплуатацию – аварийный ремонт, тепловые потери и утечки снижаются почти на 40%. Также они не требуют гидроизоляции и связанных с ней затрат, имеют существенно меньший вес, что облегчает их транспортировку и монтаж, и рассчитаны на бесканальную прокладку. Поставляются трубы длинномерными отрезками с нанесенным теплоизоляционным слоем, что существенно сокращает сроки монтажа и его стоимость.
 

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