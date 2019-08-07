Общество 07.08.2019 15:08
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07.08.2019 15:08
Мировым соглашением завершился судебный спор Волжского мясокомбината и ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» управления делами Президента РФ из-за колбасы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, волжское предприятие взяло на себя обязательства выплатить федеральному государственному предприятию компенсацию в размере 200 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак «Кремлевский» плюс оплатить госпошлину в размере 3 тысяч рублей и судебные расходы в сумме 15 тысяч рублей. Кроме того, волжский мясокомбинат обязуется не использовать в дальнейшем товарный знак «Кремлевский».
Напомним, ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» требовал от ООО «Волжский мясокомбинат» первоначально 5 миллионов рублей из-за сервелата «Кремлевский», который выпускал завод. Как выяснилось, этот товарный знак был зарегистрирован предприятием управления делами президента. Впоследствии сумму компенсации за неправомерное использование товарного знака истец снизил до 200 тысяч рублей.
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