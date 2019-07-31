Общество

Работа речных портов в Волгоградской области не устроила прокуратуру

Общество 31.07.2019 13:19
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31.07.2019 13:19


Нарушения федерального законодательства в деятельности речных портов выявлены Волгоградской транспортной прокуратурой, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.
Проверка исполнения законодательства о промышленной, экологической и пожарной безопасности была проведена в трех речных портах, деятельность которых осуществляется на территории Волгоградской области.
Установлено, что в указанных организациях не в полной мере соблюдаются требования законодательства о пожарной и промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, ненадлежащим образом осуществляется хранение и утилизация отходов производства и потребления.
По результатам проверки руководителям организаций внесено три представления. Волгоградским транспортным прокурором в отношении виновных лиц возбуждено пять дел об административных правонарушениях.

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