Телеком

«Ростелеком» поможет создать умную рекламную кампанию

Телеком 30.07.2019 16:39 Реклама
168 0
30.07.2019 16:39


«Ростелеком» запустил новую услугу «Ростелеком Экраны», которая предназначена для построения и централизованного управления сетью рекламно-информационных экранов. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, она позволяет создавать умные рекламные кампании, собирать данные о посетителях, таргетировать рекламу на видео-панелях для целевой аудитории, а также анализировать эффективность рекламных кампаний и проигрываемого контента.
Новая услуга предназначена для предприятий сферы услуг, розничной и оптовой торговли, АЗС, банков, ресторанов быстрого питания и т.д., включая предприятия государственного сектора. Благодаря доступным тарифам и финансовым условиям услуга будет интереснакак крупному бизнесу, так и предприятиям малого и среднего бизнеса.
Дополнительно к базовому функционалу услуги «Ростеком Экраны» можно подключить модуль видеоаналитики. Он распознает людей, находящихся вблизи цифрового экрана, определяет их половую принадлежность и возраст, после чего выводит на экран тот контент, который настроен под конкретную группу. Вся информация о посетителях выгружается в шифрованном и обезличенном виде в отчетах и графиках: количество посетителей и время, затраченное на просмотр контента. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
«Виртуальная АТС» стала доступна компаниям Волжского и Камышина
17.07.2019 10:22
1418 0
ЕГЭ 2019: система видеонаблюдения «Ростелекома» отработала более 4,5 млн часов
02.07.2019 15:49
1194 0
«Дом.ru Бизнес» поможет предпринимателям «Легким стартом»
02.07.2019 11:40
676 0
Телеком
30.07.2019 13:54
Телеком 30.07.2019 13:54
280 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
29.07.2019 10:43
Телеком 29.07.2019 10:43
1524 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.07.2019 16:31
Телеком 24.07.2019 16:31
4461 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
22.07.2019 15:22
Телеком 22.07.2019 15:22
2154 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
18.07.2019 10:42
Телеком 18.07.2019 10:42
3955 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
17.07.2019 10:22
Телеком 17.07.2019 10:22
1418 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.07.2019 16:43
Телеком 15.07.2019 16:43
2130 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.07.2019 16:11
Телеком 10.07.2019 16:11
5404 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.07.2019 15:55
Телеком 09.07.2019 15:55
1424 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.07.2019 10:39
Телеком 09.07.2019 10:39
697 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.07.2019 11:24
Телеком 08.07.2019 11:24
1308 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.07.2019 16:44
Телеком 03.07.2019 16:44
4138 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.07.2019 14:48
Телеком 03.07.2019 14:48
761 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.07.2019 12:53
Телеком 03.07.2019 12:53
984 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.07.2019 15:49
Телеком 02.07.2019 15:49
1194 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:44
В Волгограде ликвидируют места частых ДТПСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде представители похоронной компании заявили о попытке поджога офисаСмотреть фотографии
17:12
В Волгоградской области аферист со стажем за роль общественника загремел в тюрьмуСмотреть фотографии
16:40
Волгоград опоздал и лишился 740 тысяч рублей на капитальный ремонт лифтовСмотреть фотографии
16:39
«Ростелеком» поможет создать умную рекламную кампаниюСмотреть фотографии
15:08
Осужденные обустраивают рабочие места для чиновников Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:21
Мэрия Волгограда заставляет плясать под свою "дудку" горожанСмотреть фотографии
13:56
Энергетики спроектируют комплекс для спасения от засухи заволжской части Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:54
«Ростелеком» инвестирует в развитие высокотехнологичных решенийСмотреть фотографии
12:48
Цены на бензин в Волгоградской области снова подрослиСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде 82-летняя горожанка отдала лжецелительницам свои сбереженияСмотреть фотографии
12:11
Виновника резонансного ДТП на остановке в Волгограде доставят в судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
Житель Волгограда купил в интернете крупную партию подгузников у фирмы-"фантома"Смотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области дорожают овощи, несмотря на сезонСмотреть фотографии
10:30
Волгоградские работающие пенсионеры станут богаче в среднем на 100 рублейСмотреть фотографии
10:28
На «Красном Октябре» в Волгограде сотрудники прошли проверку на готовность к ликвидации ЧССмотреть фотографии
09:31
Волгоградец обвиняется в попытке украсть трубопроводСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде уволен главный врач Центрального роддома №2Смотреть фотографии
20:15
«Высота 102»ТВ: В Волгограде жильцы аварийного дома чуть не погибли под грудами обломков потолкаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:14
«Автобус гнал по встречке»: волгоградка молит бога, что осталась жива после поездки в общественном транспортеСмотреть фотографии
17:57
Волгоградец отстоял в суде право на досрочную пенсию по старостиСмотреть фотографии
17:32
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионахСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде на «СП "Память" завели дело Смотреть фотографии
16:01
Сбербанк и Google получили международную награду GWA IPRA в сфере PR за программу «Бизнес класс»Смотреть фотографии
14:40
Дело о коррупции в комитете промышленности Волгоградской области отправлено в судСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде снова обрушился потолок в аварийном доме (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
14:21
Дети работников «Красного Октября» отдыхают по льготным путевкам от заводаСмотреть фотографии
14:18
Укус клеща стал смертельным для жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
Дефекты ремонта башни на доме Масляева в Волгограде устранят по гарантииСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде разгорелся первый предвыборный скандал Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 