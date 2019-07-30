«Ростелеком» поможет создать умную рекламную кампанию





«Ростелеком» запустил новую услугу «Ростелеком Экраны», которая предназначена для построения и централизованного управления сетью рекламно-информационных экранов. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, она позволяет создавать умные рекламные кампании, собирать данные о посетителях, таргетировать рекламу на видео-панелях для целевой аудитории, а также анализировать эффективность рекламных кампаний и проигрываемого контента.

Новая услуга предназначена для предприятий сферы услуг, розничной и оптовой торговли, АЗС, банков, ресторанов быстрого питания и т.д., включая предприятия государственного сектора. Благодаря доступным тарифам и финансовым условиям услуга будет интереснакак крупному бизнесу, так и предприятиям малого и среднего бизнеса.

Дополнительно к базовому функционалу услуги «Ростеком Экраны» можно подключить модуль видеоаналитики. Он распознает людей, находящихся вблизи цифрового экрана, определяет их половую принадлежность и возраст, после чего выводит на экран тот контент, который настроен под конкретную группу. Вся информация о посетителях выгружается в шифрованном и обезличенном виде в отчетах и графиках: количество посетителей и время, затраченное на просмотр контента.



