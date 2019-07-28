Без парада, но с настроением: волгоградцы отмечают День ВМФ

Общество 28.07.2019 13:48
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28.07.2019 13:48
Военно-морские флаги сегодня развиваются из окон автомобилей на улицах Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Ежегодно в последнее воскресенье июля в России отмечают профессиональный праздник всех военных моряков – День ВМФ. Главные торжества сегодня проходят в Петербурге, где в парадном строю выстроились более 40 кораблей и подводных лодок. В Волгограде местом притяжения всех тех, кто имеет отношение к флоту, стала Центральная набережная. Особенно многолюдно сегодня у памятника-парохода «Гаситель». С раннего утра здесь собрались несколько десятков человек в бескозырках и тельняшках, с Андреевскими флагами в руках. Это моряки разных поколений, для кого-то этот праздник стал семейным.
Отметим, что сегодня День ВМФ празднуется в 80-й раз. Праздник впервые отмечался 24 июля 1939 года на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б). Однако в 1980 году дата празднования Дня ВМФ была перенесена на последнее воскресенье июля.
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