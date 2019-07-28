В селе Волгоградской области вспыхнул конфликт из-за скотины





В селе Кумысолечебница Палласовского района Волгоградской области местные жители поссорились из-за домашней скотины, а точнее – из-за выгула отары овец. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, не всем нравилось, что овец из общественной отары гоняют на водопой на берег реки Торгун. «Скотину поили на берегу реки прямо в поселке, тут животные иногда надолго и останавливались, а тут же и люди купаются - к речке не подойти порой. Конечно, возникали конфликты», - рассказали жители.

В ситуацию пришлось вмешаться специалистам управления Росприроднадзора по Волгоградской области, куда поступила жалоба от одного из местных жителей. Ведь загрязнение водного объекта является административным правонарушением и влечет ответственность. Впрочем, на этот раз удалось договориться миром с участием участкового, главы Савинского сельского поселения и собственников овец. В результате было достигнуто соглашение о том, что водопой скота будет производиться за пределами территории населённого пункта, ниже по течению реки Торгун.

Напомним, это уже не первый конфликт в селах Волгоградской области из-за домашней скотины. Претензии к владельцам скотины касаются антисанитарии, причиной которой является нарушение правил выгула, водопоя, а также условий содержания тех же коров или овец. Например, хозяева, которые занимаются откормом скотины на мясо, нередко не выгоняют скот на пастбище, предпочитая держать животных на цепи и в бетонных коробках, что приводит к появлению плохих запахов. Кроме того, жалуются местные жители, павший скот его владельцы зачастую не утилизируют на официальных скотомогильниках, а просто выбрасывают рядом с селами, что может грозить разгулом эпидемии в первую очередь для человека.

Фото сайта администрации Палласовского района.