В Волжском отменили два юбилейных мероприятия из-за непогоды

Общество 26.07.2019 12:38
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26.07.2019 12:38
В связи с неблагоприятными погодными условиями запланированные на сегодня большой детский праздник «Будущее Волжского начинается с тебя!» и соревнования по картингу, посвященные 65-летию Волжского, переносятся. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, по прогнозам синоптиков сегодня вечером в городе ожидается дождь. В связи с этим организаторы приняли решение о переносе большого детского праздника, в котором запланированы работа интерактивных творческих и спортивных площадок и церемония награждения. Праздник состоится в воскресенье, 28 июля, в парке «Волжский». Начало мероприятия – в 18.00.
Соревнования по картингу также переносятся. О дате и времени турнира будет сообщено дополнительно.
Между тем, напомним, основные развлекательные мероприятия в Волжском стартуют завтра. Так, в 11-00 на городском пляже должен состояться яркий фестиваль красок. Пока мероприятие не отменено. Завтра вечером в парке «Волгоградгидростроитель» с концертом выступит певица Лариса Долина, а в воскресенье на площади Ленина – Дима Билан. Также в этот день вечером волжане станут зрителями грандиозного фейерверка.
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