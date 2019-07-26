Общество

В Волжском отменили два юбилейных мероприятия из-за непогоды

Общество 26.07.2019 12:38
2460 0
26.07.2019 12:38


В связи с неблагоприятными погодными условиями запланированные на сегодня большой детский праздник «Будущее Волжского начинается с тебя!» и соревнования по картингу, посвященные 65-летию Волжского, переносятся. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, по прогнозам синоптиков  сегодня вечером в городе ожидается дождь. В связи с этим организаторы приняли решение о переносе большого детского праздника, в котором запланированы работа интерактивных творческих и спортивных площадок и церемония награждения. Праздник состоится в воскресенье, 28 июля, в парке «Волжский». Начало мероприятия – в 18.00. 
Соревнования по картингу также переносятся. О дате и времени турнира будет сообщено дополнительно.   
Между тем, напомним, основные развлекательные мероприятия в Волжском стартуют завтра. Так, в 11-00 на городском пляже должен состояться яркий фестиваль красок. Пока мероприятие не отменено. Завтра вечером в парке «Волгоградгидростроитель» с концертом выступит певица Лариса Долина, а в воскресенье на площади Ленина – Дима Билан. Также в этот день вечером волжане станут зрителями грандиозного фейерверка.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
В Волгограде ливень выпустил на свободу потоки фекалий (ВИДЕО)
13.07.2019 20:52
55340 0
Подследственный генерал Музраев поблагодарил медиков «Лефортово»
10.07.2019 18:38
29517 0
Мусорный регоператор Волгоградской области наводит ужас на жителей мертвыми душами
14.07.2019 06:09
20055 0
Общество
26.07.2019 12:51
Общество 26.07.2019 12:51
3447 16 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2019 11:55
Общество 26.07.2019 11:55
12291 20 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2019 08:11
Общество 26.07.2019 08:11
8889 25 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2019 12:23
Общество 25.07.2019 12:23
7580 10 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2019 11:33
Общество 25.07.2019 11:33
2336 12 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2019 10:39
Общество 25.07.2019 10:39
847 4 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2019 09:51
Общество 25.07.2019 09:51
2043 5 Обсудить

0
Далее
Общество
24.07.2019 15:17
Общество 24.07.2019 15:17
6830 5 Обсудить

0
Далее
Общество
24.07.2019 15:05
Общество 24.07.2019 15:05
3524 9 Обсудить

0
Далее
Общество
24.07.2019 14:27
Общество 24.07.2019 14:27
495 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.07.2019 18:30
Общество 23.07.2019 18:30
3049 6 Обсудить

0
Далее
Общество
23.07.2019 17:15
Общество 23.07.2019 17:15
2428 3 Обсудить

0
Далее
Общество
23.07.2019 13:01
Общество 23.07.2019 13:01
4713 20 Обсудить

0
Далее
Общество
23.07.2019 13:00
Общество 23.07.2019 13:00
6398 12 Обсудить

0
Далее
Общество
23.07.2019 12:05
Общество 23.07.2019 12:05
17989 18 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:08
В Волгограде секретарь обкома КПРФ «сколачивает» капитал на ценных бумагах и золотеСмотреть фотографии
16:58
Суд арестовал предполагаемого виновника гибели супругов из Пермского края в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде у главы стройфирмы арестовали имущество за неуплату налоговСмотреть фотографии
15:38
Россельхозбанк поддерживает экспортеров Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:37
Депутат от Волгоградской области Анна Кувычко – об итогах работы в Госдуме РФ за полгода и о планах на летоСмотреть фотографии
15:37
"Русал" во втором квартале текущего года увеличил производство алюминия до 938 тысяч тоннСмотреть фотографии
15:36
Избирком «оптом» зарегистрировал сразу 4 кандидата в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
В Волгоградской области обобравшую 28 пенсионеров мошенницу отправили в колонию-поселениеСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области разоблачили мошенника в рясеСмотреть фотографии
12:45
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области
12:38
В Волжском отменили два юбилейных мероприятия из-за непогодыСмотреть фотографии
12:29
В Волгоградской области в подъезде дома умерла 16-летняя школьницаСмотреть фотографии
12:23
Новое жилье в ипотеку: еще доступнееСмотреть фотографии
12:10
Спикера Госдумы Вячеслава Володина ждут в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:55
Регуправление Росреестра открестилось от проблем приговоренного к сносу жилого дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:38
Водитель из Башкирии задержан по делу о гибели семейной пары в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
Под Волгоградом поймали более десятка иностранцев-нелегаловСмотреть фотографии
09:14
В многоэтажке в Волгограде из газовых конфорок забили фонтаны водыСмотреть фотографии
08:11
В Волгоградской области прокуроры поставили на место "запутавшегося" чиновникаСмотреть фотографии
20:12
«Высота 102»ТВ: В Волгограде над пивнушками Тракторозаводского района нависла угроза Смотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Россельхозбанк увеличит кредитную поддержку малого и среднего бизнеса Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:38
ЛДПР ведет в Волгоградскую облдуму безработного депутата с приличным доходомСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде огласили приговор виновнику ДТП с тремя погибшимиСмотреть фотографии
14:14
Волгоградского бизнесмена отправили в колонию-поселение за оставленные за рубежом 495 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде маршрутка-"нелегал" влетела в столб, есть пострадавшие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:45
На «КАУСТИКе» выбрали лучших по профессииСмотреть фотографии
12:23
Непогода накроет Волгоград: коммунальщики приведены в повышенную готовностьСмотреть фотографии
11:46
Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда Смотреть фотографии
11:33
В Волгограде мэрия взяла под контроль продажу арбузов и дыньСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде за реконструкцию парка им. Гагарина берется местный подрядчикСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 