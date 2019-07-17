В Волгограде детей хотели отвезти в лагерь на неисправных микроавтобусах

Общество 17.07.2019 10:50
1155 0
17.07.2019 10:50
Четыре микроавтобуса с неисправностями были выявлены сегодня полицейскими в Волгограде ходе проверки условий организованных перевозок детей в загородные оздоровительные лагеря. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, проверки прошли утром на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе и в пункте сбора на площади Ленина в Центральном районе Волгограда.
Так, при проверке технического состояния у четырех микроавтобусов, следовавших от пл. Ленина до детского оздоровительного лагеря Фроловского района, были выявлены неисправности – отсутствие ремней безопасности, внесение изменений в конструкцию транспортных средств в виде установки дополнительных сидений, блокирование аварийных выходов.
Автобусы, принадлежащие частному перевозчику, были исключены из участия в дорожном движении, перевозка организованной группы детей была запрещена в виду возможного наступления тяжких последствий при эксплуатации неисправного транспортного средства. Для доставки детей к месту отдыха перевозчиком были предоставлены другие транспортные средства, отвечающие требованиям безопасности.
В отношении водителей и должностных лиц транспортного предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусматривающей наказание в виде наложения административного штрафа на юридических лиц в размере 100 тысяч рублей.
Всего за 17 июля нарядами ДПС в населенных пунктах области организована проверка и сопровождение 15 колонн с детьми, следующих к местам отдыха.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
54581 0
10.07.2019 18:38
27874 0
Ожидающих вылета волгоградских туристов снова заселили в отели Греции17.07.2019 11:32
В Волгоградском облсуде вернулись к громкому делу пластического хирурга17.07.2019 09:44
Открыт конкурс на лучший проект благоустройства набережной в ЖК «Бейкер стрит»17.07.2019 08:59
В Волгограде на рокадной дороге станет больше ливнеприемников16.07.2019 17:17
Стала известна цена спасения склона "Волгоград Арены" от позора во время ливней16.07.2019 16:47
В Волгограде предпринимателя удалили с рынка за торговлю поддельной одеждой16.07.2019 15:00
В Волгоградской области в двух райотделах полиции назначили новых начальников16.07.2019 14:14
В Волжском пассажирам автобусов предлагают бесплатную воду16.07.2019 10:49
В Волгограде передовой швее-мотористке по суду дали звание «Ветеран труда»15.07.2019 17:43
В райцентре Волгоградской области ликвидировали рассадник крыс под окнами чиновников15.07.2019 17:03
В Волгограде гранит на набережной «омолодят» за 2 миллиона15.07.2019 14:57
В Волгограде благоустройство Центральной набережной шагнуло в сторону Ворошиловского района15.07.2019 12:47
В Волгограде прощаются с погибшей судьей15.07.2019 11:34
За позорный ремонт дворовой дороги в Волгограде подрядчик попал в черный список15.07.2019 10:21
После дождей жизнь обитателей дома в центре Волгограда превращается в кошмар14.07.2019 16:47
Реклама