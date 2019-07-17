В Волгограде детей хотели отвезти в лагерь на неисправных микроавтобусах





Четыре микроавтобуса с неисправностями были выявлены сегодня полицейскими в Волгограде ходе проверки условий организованных перевозок детей в загородные оздоровительные лагеря. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, проверки прошли утром на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе и в пункте сбора на площади Ленина в Центральном районе Волгограда.





Так, при проверке технического состояния у четырех микроавтобусов, следовавших от пл. Ленина до детского оздоровительного лагеря Фроловского района, были выявлены неисправности – отсутствие ремней безопасности, внесение изменений в конструкцию транспортных средств в виде установки дополнительных сидений, блокирование аварийных выходов.





Автобусы, принадлежащие частному перевозчику, были исключены из участия в дорожном движении, перевозка организованной группы детей была запрещена в виду возможного наступления тяжких последствий при эксплуатации неисправного транспортного средства. Для доставки детей к месту отдыха перевозчиком были предоставлены другие транспортные средства, отвечающие требованиям безопасности.





В отношении водителей и должностных лиц транспортного предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусматривающей наказание в виде наложения административного штрафа на юридических лиц в размере 100 тысяч рублей.

Всего за 17 июля нарядами ДПС в населенных пунктах области организована проверка и сопровождение 15 колонн с детьми, следующих к местам отдыха.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области