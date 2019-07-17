Страховка в турпакете: лечить нельзя - отказать





Покупая в турагентстве путевку на курорт, мы привыкли думать, что к нему прилагается страховка по принципу «все включено» — также как отель. Однако, это далеко не всегда так. Как не попасть впросак, читателям ИА «Высота 102» рассказала директор филиала компании Ренессанс страхование в Волгограде Ольга Бушуева.

Что обычно входит в туристическую страховку

Условия по полису, который в составе турпакета продает туроператор, могут отличаться у разных компаний.

Обычно полис предусматривает оплату медицинских расходов на суммы от 30 до 100 тысяч евро: амбулаторное или стационарное лечение, включая стоматологию, транспортировку, лекарства.

А вот такие услуги как оплата визита родственника к пострадавшему туристу, досрочное возвращение или наоборот вынужденное продление пребывания в отеле входят в полис далеко не всегда.

Опции к стандартному полису можно добавить

Опции можно добавить, если покупаете их в той же компании. Более того, обязательно нужно уведомить страховую компанию о своем намерении заниматься, например, экстремальными видами спорта. Дайвинг, парапланеризм, скалолазание, рафтинг, прыжки с парашютом и другие виды активного отдыха повышают риск травм и оплачиваются отдельно.

Также можно докупить страхование багажа, страхование от задержки или отмены рейса.

Чтобы быть совсем спокойным на время поездки можно застраховать квартиру, домашних животных или даже свою гражданскую ответственность перед отелем и другими людьми и самого себя от несчастного случая.

В отличие от туристической страховки, предусматривающей лечение, страховка от несчастного случая подразумевает денежную выплату.

Причины отказа страховой компании в возмещении расходов туриста на лечение

Случаются различные ситуации. Чаще всего недопонимание между страховой компанией и туристом возникает в случае, если турист пострадал из-за отравления алкоголем.

Также стандартными исключениями у большинства страховых компаний являются медицинские расходы, связанные с психическими заболеваниями или осложнениями, вызванными беременностью. При этом лечение травмы беременной, например, полученной в поездке, будет оплачено.

Обострения хронических заболеваний страховкой должны покрываться, в отличие от планового лечения.

Суть туристического страхования в оказании экстренной помощи в непредвиденных ситуациях в поездке.