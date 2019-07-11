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Общество 11.07.2019 12:47
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11.07.2019 12:47
Арбитражный суд вернул несколько объектов водоснабжения администрации Малоивановского сельского поселения Дубовского района. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительным договор между сельской администрацией и огородническим некоммерческим товариществом “Малоивановское”. В июне прошлого года администрация бесплатно и на неопределенный срок передала ОНТ 5 скважин и 2 водопровода протяженностью около 9 километров. В надзорном ведомстве информагентству уточнили, что по закону органы местного самоуправления могли передать такие объекты только по концессионному соглашению для их реконструкции. Также был нарушен закон о защите конкуренции - договор о передаче муниципального имущества заключили без проведения торгов.
Арбитражный суд Волгоградской области признал договор незаконным. Не согласившись с судебным решением, ответчики пытались обжаловать его. Сейчас имущество по факту возвращено муниципалитету.
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