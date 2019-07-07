В Волгоградской области больше не осталось бракованных домов для переселенцев





Фонд ЖКХ исключил Волгоградскую область из реестра обращений по качеству домов, построенных для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте госкорпорации. Ранее в данном перечне присутствовали несколько домов в Средней Ахтубе и Краснослободске, возведенных по данной программе несколько лет назад. В фонде ЖКХ обозначили сроки для устранения дефектов – до 1 июля этого года, которые были соблюдены.

Однако это не значит, что список домов, где обнаружены недоделки, больше не будет пополняться жилыми зданиями из Волгоградской области. Как правило, жалобы на недоделки не перестают поступать от жителей домов. А комиссия фонда ЖКХ, как ни печально, давно проторила дорожку в наш регион для проверки обращений граждан, жалующихся на плохо установленные окна, стены с пустотами и проваливающиеся полы.



