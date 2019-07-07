Общество 07.07.2019 06:52
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07.07.2019 06:52
Агрессивное поведение быка в Калачевском районе обернулось потрепанными нервами и незапланированными расходами для его хозяина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, пострадавшая от нападения животного пыталась взыскать с его владельца расходы на лечение и компенсацию морального вреда в сумме более 60 тысяч рублей. Калачевский районный суд рассмотрел дело и постановил выплатить женщине около 35 тысяч рублей, но хозяин быка обжаловал это решение. Он требовал его отменить, а в удовлетворении исковых требований отказать. Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы дела, снизила подлежащую выплате сумму до 11,5 тысячи рублей.
Инцидент произошел 28 августа 2014 года. Женщина утром направлялась к своему гаражу за автомобилем. На пути ей попался бык, который пасся на территории многоквартирного дома. Внезапно животное стало носиться вокруг женщины, сбило ее с ног, запутало веревкой и протащило за собой по земле. Пострадавшая получила множественные травмы в виде сотрясения головного мозга, перелома носа со смещением, смещение шейных позвонков и ушибы. Женщина заявила суду, что перенесла лицевую операцию, прошла сложное и дорогостоящее лечение. Еще в 2014 году, по материалам дела, из-за агрессивного быка его хозяин был привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных, скота и птицы. А уже позднее пострадавшая подала на него в суд.
Апелляционная инстанция согласилась с выводами Калачевского районного суда, что владелец животного несет ответственность за вред, причиненный пострадавшей. Однако облсуд пересчитал в сторону уменьшения расходы на лечение за период с августа 2014 года по 2016 год. Решение вступило в законную силу.
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