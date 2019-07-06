Жители Волгоградской области за сутки отдали 1,5 миллиона рублей “роботам”-мошенникам

Общество 06.07.2019 11:03
1811 0
06.07.2019 11:03
Более полутора миллионов рублей лишились за минувшие сутки девять жителей региона. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. Всем жертвам злоумышленников поступали смски и звонки от роботов-информаторов следующего содержания: “Ваша карта заблокирована в целях безопасности”. Для отмены якобы несанкционированной операции лжебанкиры требовали сообщить свои персональные данные.
Так, медсестра из Николаевска лишилась более 300 тысяч рублей, поверив мошенникам. Деньги списали с ее карты. 100 тысяч рублей “подарила” телефонным ловкачам и 25-летняя жительница Дзержинского района. Пенсионерка из Камышина "отдала” мошенникам 200 тысяч. А 44-летний житель Тракторозаводского района лишился почти 300 тысяч рублей. Он сообщил “специалистам службы безопасности” банка данные своей карты. При этом все пострадавшие хоть раз, но слышали о телефонном мошенничестве, но не придали этому значения.
Полицейские напоминают, что соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить свои “кровные”:
- Никогда не передавать конфиденциальную информацию о карте третьим лицам.
- Получив сообщение о блокировке, - проверить работоспособность карты в ближайшем банкомате.
- Позвонить в банк, номер которого нанесен на поверхность карты, и сообщить о получении подозрительного звонка или сообщения.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 15:01
27568 32
13.06.2019 14:04
30358 24
На юге Волгограда взялись за ликвидацию озера фекалий06.07.2019 13:42
В Волгоградской области растет зона особого противопожарного режима06.07.2019 12:38
В центре Волгограда 50 пар станцуют латиноамериканские танцы06.07.2019 12:37
В Волгоградской области перевозчика-«прогульщика» лишили лицензии06.07.2019 06:46
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов05.07.2019 16:04
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)05.07.2019 15:16
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице Пугачевской05.07.2019 12:30
В Волгограде сносят незаконную автостоянку05.07.2019 11:52
Названы причины остановки колеса обозрения в Волгограде05.07.2019 10:32
Житель Волгоградской области отправится в колонию за истязание младенца04.07.2019 18:25
В Волгограде туркомпанию заставили заплатить за сорванный "медовый месяц" в Испании04.07.2019 17:48
В Волгограде сотрудникам ЧОПа задолжали зарплату в четверть миллиона рублей04.07.2019 16:28
Волгоградский вице-губернатор получил благодарность от Путина04.07.2019 16:16
“Ошибка в проекте?”: в строящемся жилом доме в Волгограде разбирают верхний этаж04.07.2019 15:25
В Волгоградском облизбиркоме заменили члена04.07.2019 15:01
Реклама