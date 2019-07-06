Жители Волгоградской области за сутки отдали 1,5 миллиона рублей “роботам”-мошенникам

Более полутора миллионов рублей лишились за минувшие сутки девять жителей региона. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. Всем жертвам злоумышленников поступали смски и звонки от роботов-информаторов следующего содержания: “Ваша карта заблокирована в целях безопасности”. Для отмены якобы несанкционированной операции лжебанкиры требовали сообщить свои персональные данные.

Так, медсестра из Николаевска лишилась более 300 тысяч рублей, поверив мошенникам. Деньги списали с ее карты. 100 тысяч рублей “подарила” телефонным ловкачам и 25-летняя жительница Дзержинского района. Пенсионерка из Камышина " отдала” мошенникам 200 тысяч. А 44-летний житель Тракторозаводского района лишился почти 300 тысяч рублей. Он сообщил “специалистам службы безопасности” банка данные своей карты. При этом все пострадавшие хоть раз, но слышали о телефонном мошенничестве, но не придали этому значения.

Полицейские напоминают, что соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить свои “кровные”:

- Никогда не передавать конфиденциальную информацию о карте третьим лицам.

- Получив сообщение о блокировке, - проверить работоспособность карты в ближайшем банкомате.

- Позвонить в банк, номер которого нанесен на поверхность карты, и сообщить о получении подозрительного звонка или сообщения.