В Волгоградском облизбиркоме заменили члена

Общество 04.07.2019 15:01
3872 5
04.07.2019 15:01
Сегодня депутаты Волгоградской облдумы исключили из состава избиркома члена с правом решающего голоса и утвердили нового. Как сообщает ИА «Высота 102», от занимаемой должности по личному заявлению освобожден представитель «Справедливой России» Юрий Бабичев, который баллотируется в депутаты Волгоградской облдумы. Вопрос об исключении Юрия Бабичева стоял в повестке дня. Сергей Горняков предложил рассмотреть другой – о назначении нового члена ИКВО. Вакантное место с одобрения депутатов регпарламента занял другой представитель этой политической силы - Елена Чеботарева. Она является действующим членом партии, возглавляет ООО "УК "ТЭРА".
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 15:01
27446 32
13.06.2019 14:04
30281 24
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов05.07.2019 16:04
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)05.07.2019 15:16
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице Пугачевской05.07.2019 12:30
В Волгограде сносят незаконную автостоянку05.07.2019 11:52
Названы причины остановки колеса обозрения в Волгограде05.07.2019 10:32
Житель Волгоградской области отправится в колонию за истязание младенца04.07.2019 18:25
В Волгограде туркомпанию заставили заплатить за сорванный "медовый месяц" в Испании04.07.2019 17:48
В Волгограде сотрудникам ЧОПа задолжали зарплату в четверть миллиона рублей04.07.2019 16:28
Волгоградский вице-губернатор получил благодарность от Путина04.07.2019 16:16
“Ошибка в проекте?”: в строящемся жилом доме в Волгограде разбирают верхний этаж04.07.2019 15:25
Губернатор Волгоградской области при закрытых дверях посекретничал с депутатами04.07.2019 13:50
Волгоградке компенсировали 120 тысяч рублей из бюджета за падение на льду04.07.2019 12:53
Глава Калача-на-Дону Волгоградской области отправлен в отставку04.07.2019 11:58
Депутаты Волгоградской облдумы утвердили «нового-старого» уполномоченного по правам человека04.07.2019 10:56
Лед и пламень: на волгоградском «Красном Октябре» от перегрева металлургов спасут замороженной водой04.07.2019 10:01
Реклама