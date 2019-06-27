Беременная 17-летняя волгоградка пострадала в ДТП с маршруткой

Происшествия 27.06.2019 16:41
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27.06.2019 16:41
Беременная девушка сегодня получила травму при столкновении маршрутки и легковушки в Кировском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, напротив остановки Энергетический колледж столкнулись микроавтобус “ГАЗель”, который следовал по маршруту № 3С и “ВАЗ” пятой модели. По предварительным данным, водитель маршрутки высаживал пассажиров на остановке. В момент аварии из “ГАЗели” выходила 17-летняя пассажирка. Она госпитализирована.
В экстренных службах региона информагентству сообщили, что пострадавшая находится на 16-17 неделе беременности. У нее диагностировали тупую травму живота. Есть угроза прерывания беременности.
Фото из архива
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