Беременная 17-летняя волгоградка пострадала в ДТП с маршруткой





Беременная девушка сегодня получила травму при столкновении маршрутки и легковушки в Кировском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, напротив остановки Энергетический колледж столкнулись микроавтобус “ГАЗель”, который следовал по маршруту № 3С и “ВАЗ” пятой модели. По предварительным данным, водитель маршрутки высаживал пассажиров на остановке. В момент аварии из “ГАЗели” выходила 17-летняя пассажирка. Она госпитализирована.

В экстренных службах региона информагентству сообщили, что пострадавшая находится на 16-17 неделе беременности. У нее диагностировали тупую травму живота. Есть угроза прерывания беременности.

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