Происшествия

Иномарка превратилась в груду металла после ДТП с автобусом на трассе "Волгоград-Элиста" (ВИДЕО)

Происшествия 25.06.2019 17:00
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25.06.2019 17:00




Появились видеокадры с места аварии в Светлоярском районе, где при столкновении легковушки и рейсового автобуса погиб один человек, сообщает ИА "Высота 102".   
Напомним, сегодня в 14:30 на 38 километре автодороги "Волгоград-Элиста" столкнулись автобус “Волжанин” и автомобиль “Lifan”. По предварительным данным, водитель китайской легковушки выехал на встречную полосу. Мужчина погиб при столкновении. Также, по данным экстренных служб, травму лица получила 70-летняя пассажирка автобуса. Пострадавшая госпитализирована.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области, Мария Розанцева

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