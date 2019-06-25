









Появились видеокадры с места аварии в Светлоярском районе, где при столкновении легковушки и рейсового автобуса погиб один человек, сообщает ИА "Высота 102".

Напомним, сегодня в 14:30 на 38 километре автодороги "Волгоград-Элиста" столкнулись автобус “Волжанин” и автомобиль “Lifan”. По предварительным данным, водитель китайской легковушки выехал на встречную полосу. Мужчина погиб при столкновении. Также, по данным экстренных служб, травму лица получила 70-летняя пассажирка автобуса. Пострадавшая госпитализирована.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области, Мария Розанцева