Общество

Под Волгоградом мигранты вместо дома заселились в "ГАЗель"

Общество 24.06.2019 10:02
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24.06.2019 10:02


Нарушителей миграционного законодательства нашли полицейские в Городищенском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в проверках в полях и селах участвовали сотрудники отдела миграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД и районного отдела по вопросам миграции. 
Так,  на сельхозугодиях у поселка Новая Надежда задержали четверых иностранцев,  нарушивших режим пребывания. По документам, они были зарегистрированы в частном доме в Волгограда, а на деле жили в поле в переоборудованном автомобиле “ГАЗель”.  Теперь уголовные дела будут возбуждены в отношении волгоградцев, обеспечивших гастарбайтеров фиктивной регистрацией. Там же нашли и двух иностранцев, которые работали без разрешительных документов - патентов.
Еще троих обладателей фиктивной регистрации выявили при проверке в поселке Степной. 
Хозяевам  жилья, обеспечившим липовую регистрацию, грозит ответственность по  статье  322.3 УК РФ “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации”.  За это предусмотрен не только штраф  до полумиллиона рублей, но и возможно лишение свободы на срок до трех лет.  Иностранцам аннулируют патенты на работу и им придется уехать из России.


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