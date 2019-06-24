Под Волгоградом мигранты вместо дома заселились в "ГАЗель"

Общество 24.06.2019 10:02
716 1
24.06.2019 10:02
Нарушителей миграционного законодательства нашли полицейские в Городищенском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в проверках в полях и селах участвовали сотрудники отдела миграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД и районного отдела по вопросам миграции.
Так, на сельхозугодиях у поселка Новая Надежда задержали четверых иностранцев, нарушивших режим пребывания. По документам, они были зарегистрированы в частном доме в Волгограда, а на деле жили в поле в переоборудованном автомобиле “ГАЗель”. Теперь уголовные дела будут возбуждены в отношении волгоградцев, обеспечивших гастарбайтеров фиктивной регистрацией. Там же нашли и двух иностранцев, которые работали без разрешительных документов - патентов.
Еще троих обладателей фиктивной регистрации выявили при проверке в поселке Степной.
Хозяевам жилья, обеспечившим липовую регистрацию, грозит ответственность по статье 322.3 УК РФ “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации”. За это предусмотрен не только штраф до полумиллиона рублей, но и возможно лишение свободы на срок до трех лет. Иностранцам аннулируют патенты на работу и им придется уехать из России.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 15:01
25035 32
13.06.2019 14:04
29034 24
В Волгоградской области восстанавливают размытые прошлогодним паводком автодороги24.06.2019 14:14
«Не пускать большегрузы»: на Волжской ГЭС сократили пробки, но это временно24.06.2019 14:01
Около больницы №7 в Волгограде сломали асфальт24.06.2019 11:01
С улиц Волгограда исчезли велосипеды из Сочи24.06.2019 10:47
В Волгограде перевозчики бьются за оставшиеся маршруты23.06.2019 17:34
"Зловонные реки, мыльные берега": на юге Волгограда горожане задыхаются от сточных вод23.06.2019 09:03
Жителей Волгограда обидело место «Родины-матери» на гранд-макете в Санкт-Петербурге22.06.2019 19:42
В Волгограде после очередного обрушения чиновники решили обойти все квартиры домов на улице Олимпийской22.06.2019 16:12
Лето – это маленькая жизнь: жара в Волгограде бьет рекорды (ФОТОРЕПОРТАЖ)22.06.2019 16:02
Участники слушаний поддержали строительство детской больницы в Советском районе Волгограда22.06.2019 10:18
Девочка-подросток из Волжского вернула деньги жертве мошенников22.06.2019 09:55
Кинологи полиции Волгоградской области отмечают профессиональный праздник в боевой готовности21.06.2019 14:27
Родственники погибших в крушении катамарана в Волгограде требуют от 1 до 3 млн рублей компенсации21.06.2019 12:30
В Волгоградской области из-за сильной жары ограничено движение большегрузов21.06.2019 12:10
В Волгоградской области суд отобрал водительские права у "граждан-алкоголиков"21.06.2019 11:02
Реклама