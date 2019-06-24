Под Волгоградом мигранты вместо дома заселились в "ГАЗель"





Нарушителей миграционного законодательства нашли полицейские в Городищенском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в проверках в полях и селах участвовали сотрудники отдела миграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД и районного отдела по вопросам миграции.

Так, на сельхозугодиях у поселка Новая Надежда задержали четверых иностранцев, нарушивших режим пребывания. По документам, они были зарегистрированы в частном доме в Волгограда, а на деле жили в поле в переоборудованном автомобиле “ГАЗель”. Теперь уголовные дела будут возбуждены в отношении волгоградцев, обеспечивших гастарбайтеров фиктивной регистрацией. Там же нашли и двух иностранцев, которые работали без разрешительных документов - патентов.

Еще троих обладателей фиктивной регистрации выявили при проверке в поселке Степной.

Хозяевам жилья, обеспечившим липовую регистрацию, грозит ответственность по статье 322.3 УК РФ “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации”. За это предусмотрен не только штраф до полумиллиона рублей, но и возможно лишение свободы на срок до трех лет. Иностранцам аннулируют патенты на работу и им придется уехать из России.







