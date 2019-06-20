В Волгограде чиновники сотворили "чудо" с аварийным домом и "воскресили" его

Общество 20.06.2019 17:15
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20.06.2019 17:15
Удивительный поворот произошел в судьбе жителей одного из домов в Краснооктябрьском районе. Признанное аварийным и подлежащим расселению строение внезапно потеряло этот статус. О подобном “чуде” ИА “Высота 102” рассказали сами жители дома №39 по улице Кузнецова.
В трехэтажке оседает и разрушается подъезд №1. В квартирах и самом подъезде со стен и потолков постоянно осыпается штукатурка, лестница отошла от стен, двери перекашиваются. В прошлую субботу на третьем этаже в подъезде с потолка упали крупные куски штукатурки. Повезло, что в это время никого на лестнице не было. Но в самом доме живет много детей. Только в этом подъезде в семьях с десяток ребятишек разного возраста.
Когда входишь в квартиры жильцов, то сразу чувствуешь, как с непривычки тебя “клонит” в сторону оседающего угла дома. Хотя сам подъезд регулярно красят, заделывают трещины и штукатурят стены. Щели между лестницей и стеной прикрыты аккуратно покрашенными металлическими листами. Все это помогает, но ненадолго.
“Постоянно что-то в подъезде делают, а все обрушивается, снова сделают - снова рушится. У нас соседи квартиру постоянно ремонтируют, не успеют закончить одно, как другое уже снова делать надо. Мы у себя за ремонт даже не беремся - бестолку, да и деньги на ветер. Хотя зимой, как оттепель, у нас по стенам вода стекает”, - говорит Ирина Певнева.
Жители жалуются - дом каждый сезон, что называется, “дышит”. “У нас в одной из квартир две двери - внутренняя деревянная, а внешняя железная. Так осенью-зимой у нас внешняя дверь не закрывается - там замки в паз не попадают, а сейчас она нормально закрываться стала, а внутреннюю не закроешь”, - сетует Нина Суконько. “У нас лет 20 назад все началось. Сноха пошла в ванную купаться, а на нее штукатурка с потолка обвалилась, поранило ее тогда”, - добавляет женщина.
Интересно то, что дом признали аварийным еще в 2013 году. А расселить планировали в году нынешнем, однако недавно жители узнали, что никакого расселения не будет, а дом включен в программу капремонта. “В марте рядом с подъездами появились объявления, в которых предлагали провести собрания и решить, какие нужны работы в рамках предстоящего капремонта. Мы все удивились - какой капремонт? Дом же расселять были должны”, - рассказывает Виталий Худяков. По словам мужчины, подобный оборот событий стал сюрпризом и для управляющей компании. Сделали запрос в жилинспекцию, там ответили, что заключение об аварийном состоянии дома суд признал недействительным в декабре 2017 года. Сделано это было после того, как в разрушающейся трехэтажке провели судебно-строительную экспертизу. Вот только жильцы дома не знали ни об экспертизе, ни о самом суде.
Жители уверены - заключение о признании дома аварийным аннулировали, чтобы не расселять людей. "Видно, у них нет на это денег. Но что делать нам? Жить без надежды в разрушающемся доме?", - негодуют люди.
Волгоградцы намерены добиваться отмены решения суда, который прошел "втихую", и снова требовать признания дома аварийным. По словам горожан, никакой капремонт дому не поможет. Один капремонт их трехэтажка уже пережила в 2007 году. Тогда после “укрепления” строителями фундамента разрушения пошли еще быстрее. После этого дом и пришлось признать аварийным.
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