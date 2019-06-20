



Извещение о покупке служебного жилого помещения для нужд арбитражного суда Волгоградской области опубликовано на сайте госзакупок. Как сообщает ИА «Высота 102», требуется квартира площадью не менее 62 квадратных метра, расположенная в Центральном или Советском районе Волгограда, но на расстоянии не более 11 километров от арбитражного суда. Начальная стоимость контракта - 5 миллионов 900 тысяч рублей. Квартира может быть приобретена как на первичном, так и на вторичном рынке в доме, где не менее девяти этажей, кроме первого и последнего этажей. Среди обязательных условий – наличие парковки около дома и близость к остановкам, магазинам, поликлинике и т.д. Источник финансирования покупки – федеральный бюджет.



