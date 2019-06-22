В Волгограде участника аферы со страховкой на 15 млн рублей отправили в колонию

Общество 20.06.2019 11:43
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20.06.2019 11:43
Сегодня Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор бывшему сотруднику страховой фирмы за крупную денежную аферу. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 51-летний мужчина получил 4 года колонии общего режима за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Осужденный вместе с приятелем открыл фиктивную фирму по поставке оборудования. Некоторое время организация создавала видимость перевозок застрахованных грузов в другие регионы России. Три года назад в Саратове сообщники мужчины инсценировали хищение грузовика с товаром, застрахованным на 15 млн рублей. По решению арбитражного суда аферисты получили данную выплату от страховой компании. Однако служба безопасности страховщиков выяснила, что бизнес этих дельцов на самом деле являлся липовым, о чем и было сообщено правоохранительным органам.
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