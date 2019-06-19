В Волжском заменили 13 лифтов по программе капремонта

Общество 19.06.2019 15:04
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19.06.2019 15:04
УНО «Региональный фонд капремонта» выполнил план по замене лифтового оборудования в городе-спутнике в текущем году. В ближайшие дни приемочная комиссия оценит готовность к вводу в эксплуатацию 13 новых лифтов.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба регоператора, работы по замене подъемников, выработавших нормативный срок эксплуатации, проводились в многоквартирных домах на проспекте Дружбы, №№ 29, 31, на улице Пушкина, 126 и улице Кирова, 21. Лифты оснащены автоматической системой вентиляции, а также адаптированы для слабовидящих людей. Общая стоимость строительно-монтажных работ — порядка 26 миллионов рублей.
Напомним, в период с 2017 по 2018 годы в регионе по программе капремонта заменены 483 отработавших ресурс подъемника. В текущем году заменят 250 аварийных лифтов, из них 232 — в Волгограде, 13 — в Волжском, оставшиеся — в Камышине.
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