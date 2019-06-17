



В Волгограде начался громкий судебный процесс по делу о гибели 11 человек при катастрофе катамарана “Елань-12”, который пройдет в закрытом режиме. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102” из Ворошиловского районного суда, подсудимый Леонид Жданов, которого провели по коридору суда, заявил, что ему жаль погибших, но его вины в этом нет. В суд пришла мама погибшего Виталия Неграш Ирина Витальевна Бабина. Она не сдерживает слез и призналась, что никого не винит в трагедии.

Сегодня может может решиться вопрос о продлении или изменении меры пресечения для единственного обвиняемого Леонида Жданова. Сейчас в отношении него действует запрет определенных действий. Отметим, что через несколько дней после трагедии его арестовали и поместили в СИЗО. Но через неделю арест заменили на домашний. Жданову предъявлено обвинение по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц”.

Вторым обвиняемым является погибший владелец катамарана Дмитрий Хахалев. Его обвиняют по статье “Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. Уголовное дело в его отношении Хахалева направлено в суд по настоянию его матери. По неофициальным данным, женщина хочет добиться на суде реабилитации своего сына. Она уверена, что в момент столкновения с сухогрузом катамараном управлял кто-то из гостей.

Напомним, катастрофа произошла 11 июня 2018 года на причале в Ворошиловском районе, где стояла плавучая дача экс-главы Калачевского района Дмитрия Хахалева. В тот день там собралась празднично настроенная компания. Среди них было немало сотрудников правоохранительных органов, которые собирались отпраздновать день рождения одного из гостей - командиру роты № 1 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду Виталию Неграшу исполнилось 43 года. Отметить дату в общей компании пришли его жена Елена и 17-летняя дочь Инга. Был на катамаране и Александр Алифашкин - командир взвода ОБ ДПС ГИБДД по Волгограду с супругой, у которой также был день рождения. И коллега полицейских – Сергей Шкуренко со своей женой Анной. В 13.50 катамаран вышел в свой последний рейс. На его борту в общей сложности находились 16 человек, тогда как предельная вместимость составляла 12 человек.









Трагедия, которую могли избежать





Вечером отдохнувшая компания возвращалась в Волгоград. Перегруженный катамаран плыл в темноте без включенных ходовых огней. Что толкнуло их на этот рискованный шаг - забывчивость, ошибка при управлении, или компания не хотела привлекать к себе излишнее внимание, осталось неизвестным. Тогда речную акваторию патрулировали сотрудники ГИМС. После трагедии стало известно, что катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. Владелец судна Дмитрий Хахалев, который, по версии следствия управлял катамараном, не имел права выходить в плавание.

Около 22:00 судно-“невидимка” столкнулось с баржей “Капитан Вечеркин”. Это случилось напротив грузового порта в Ворошиловском районе. Скорее всего, судоводители слишком поздно заметили друг друга, поэтому избежать столкновения не смогли. Удар был настолько сильным, что катамаран получил огромную пробоину протяженностью почти в полкорпуса. Хлынувшие в нее потоки воды и изначальный перегруз сыграли роковую роль - “Елань-12” перевернулась. Из воды удалось спасти лишь пятерых человек, 11 утонули. Среди погибших был Дмитрий Хахалев и 10 его гостей, в том числе 17-летняя Инга Неграш. Через несколько часов полузатонувшее судно отбуксировали к берегу и подняли из воды. Как стало известно позднее, хозяин “Елани” Дмитрий Хахалев был сильно пьян. Интересно и то, что на момент катастрофы Дмитрий Хахалев проходил обвиняемым по уголовному делу, но оставался на свободе. Другой же фигурант, Сергей Хромов, содержался в СИЗО. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Мошенничество" и "Вымогательство".

История не знает сослагательного наклонения, но, возможно, что содержание под стражей спасло бы жизнь и самому Хахалеву, и его гостям. При этом известно, что в 2010 году его приговорили к 4 годам колонии общего режима за изнасилование, хулиганство с применением оружия и нанесение побоев.





Дело волгоградского “лодочника”





После крушения катамарана и гибели людей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ “Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц”.

Вскоре после трагедии был задержан владелец лодочной станции, где швартовалась “Елань-12”, Леонид Жданов. По мнению следователей, вина мужчины была в том, что он не проконтролировал выход маломерного судна в плавание. Сам Жданов уверяет, что его вины в случившемся нет. Проконтролировать выход судна он не мог, так как в тот день у него был выходной. К тому же на момент отплытия никто не мог предположить, что речная прогулка закончится катастрофой. Как говорили местные острословы, “лодочника” превратили в “стрелочника”.

Затем уголовное дело, расследованием которого занимались сотрудники Южного следственного управления СК России на транспорте, забрали в Москву. Долгое время висела на волоске и судьба самой лодочной станции, так как представители транспортной прокуратуры добивались признания её эксплуатации незаконной. Однако суд с доводами надзорного ведомства не согласился.

О том, что действительно произошло в тот день на катамаране, почему были допущены такие роковые ошибки, как ожидается, разберется суд. ИА “Высота 102” будет следить за развитием событий.



