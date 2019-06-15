Общество

В Волгограде двое пострадавших от упавшего дерева взыскали ущерб с мэрии

Общество 15.06.2019 11:48
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15.06.2019 11:48


Около 200 тысяч рублей ущерба в общей сложности взыскано с администрации Волгограда в пользу двоих жителей Красноармейского района, пострадавших от упавшего на них дерева. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», принял Центральный районный суд Волгограда, а апелляционная инстанция оставила его в силе. С решением не согласилась администрация Волгограда и обжаловала его, однако областной суд постановил, что оно законное и обоснованное.
Судом установлено, что в конце октября 2017 года у жилого дома в Красноармейском районе дерево упало на автомобиль ВАЗ-21150, ранения получили водитель и его пассажирка. Оба были госпитализированы в больницу. У мужчины диагностировали ранения средней тяжести, у женщины легкой степени тяжести. Владелец машины сделал множество запросов, чтобы выяснить, кто ответственен за территорию, где произошло падение дерева. Мужчина подал в управляющую компанию, МБУ «Красноармейского района», администрацию Красноармейского района и в администрацию Волгограда досудебные претензии с требованием выплатить сумму ущерба и расходы на лечение в добровольном порядке, но ему было отказано. Теперь администрации Волгограда придется сделать это по решению суда.

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