Телеком

В школьное образование придут цифровые продукты от «Ростелекома»

Телеком 13.06.2019 17:48
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13.06.2019 17:48


ПАО «Ростелеком» и Mail.ru Group объявили о стратегическом сотрудничестве в области цифрового школьного образования в России. Совместное предприятие «Цифровое образование» (СП), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, будет разрабатывать информационные продукты, предназначенные для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники, коммуникационные сервисы для школ, учителей, родителей и учеников. 
«Одна из важнейших задач для «Ростелекома» – предоставить школьникам из всех уголков страны доступ к качественному образовательному контенту. Сегодня образовательный процесс тесно связан с цифровыми технологиями, как в части разработки, так и доставки контента. При этом потребность в качественных образовательных продуктах с применением новых технологий чрезвычайно велика. У нашей компании и холдинга Mail.ru Group есть все необходимые компетенции и опыт для решения этой задачи», — сказал Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома».

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