



Прокуратурой Волгоградской области внесен законопроект, направленный на актуализацию регионального законодательства в сфере здравоохранения с учетом новых стандартов помощи неизлечимо больным людям. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Так, предлагается привести в соответствие с федеральным законодательством закон "Об охране здоровья граждан в Волгоградской области".

Напомним, что в марте 2019 года президент РФ подписан закон о паллиативной медицинской помощи. Он вступил в законную силу. Новеллы федерального законодательства коснулись организации оказания паллиативной медицинской помощи неизлечимо больным пациентам, к которой наряду с медицинскими вмешательствами теперь отнесены мероприятия психологического характера и уход. В деятельность по улучшению качества жизни таких больных законодательно включены волонтеры, организации социального обслуживания и религиозные организации.

Оказание данного вида помощи предусмотрено как в условиях медицинских учреждений, так и на дому, наряду с этим пациенту гарантировано предоставление медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека. С учетом современных требований к компетенции органов государственной власти области предлагается отнести создание условий не только для обеспечения доступности медицинской помощи, но и ее качества.

Также уточнения потребовали вопросы осуществления контроля в сфере охраны здоровья граждан и финансирования медицинской помощи, оказываемой на территории области.



