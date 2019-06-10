









Жительницу Волгограда задержали сотрудники полиции за надпись "Пусть всегда будет Солнце" на стене мемориального комплекса в Центральном районе города-героя. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне правоохранителям сообщили о том, что неизвестная девушка что-то пишет на памятнике, установленном на месте нахождения в 1942-1943 годах штаба 13-ой Гвардейской Дивизии. Во время Сталинградской битвы с сентября по октябрь 1942 года здесь, на берегу Волги в одном из подземных тоннелей так называемого Нобелевского городка, располагался блиндаж штаба командующего 13-й гвардейской дивизией генерала Александра Родимцева.

Сотрудники ППС задержали 29-летнюю нарушительницу. Женщина созналась в содеянном. По ее словам, надпись не портит эстетическое восприятие памятника. Она считает, что сам памятник сделан некачественно, и когда надпись будут удалять, огрехи строителей вылезут наружу.

Сейчас дело о мелком хулиганстве передано в суд.