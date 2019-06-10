Общество

Жительница Волгограда исписала мемориал на месте блиндажа генерала Родимцева (ВИДЕО)

Общество 10.06.2019 13:18
8294 12
10.06.2019 13:18




Жительницу Волгограда задержали сотрудники полиции за надпись "Пусть всегда будет Солнце" на стене мемориального комплекса в Центральном районе города-героя. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне правоохранителям сообщили о том, что неизвестная девушка что-то пишет на памятнике, установленном на месте нахождения в 1942-1943 годах штаба 13-ой Гвардейской Дивизии. Во время Сталинградской битвы с сентября по октябрь 1942 года здесь, на берегу Волги в одном из подземных тоннелей так называемого Нобелевского городка, располагался блиндаж штаба командующего 13-й гвардейской дивизией генерала Александра Родимцева.
Сотрудники ППС задержали 29-летнюю нарушительницу. Женщина созналась в содеянном. По ее словам, надпись не портит эстетическое восприятие памятника. Она считает, что сам памятник сделан некачественно, и когда надпись будут удалять, огрехи строителей вылезут наружу. 
Сейчас дело о мелком хулиганстве передано в суд.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты
20.05.2019 14:29
29659 23
Среди пострадавших в сгоревшем самолете «Москва-Мурманск» нашелся еще один уроженец Волгоградской области
11.05.2019 08:27
22329 0
Волгограду вернули потерянный причал
29.05.2019 10:20
13028 14
Общество
10.06.2019 16:54
Общество 10.06.2019 16:54
5377 14 Обсудить

0
Далее
Общество
10.06.2019 15:47
Общество 10.06.2019 15:47
3227 2 Обсудить

0
Далее
Общество
10.06.2019 14:46
Общество 10.06.2019 14:46
407 Обсудить

0
Далее
Общество
10.06.2019 09:17
Общество 10.06.2019 09:17
2031 16 Обсудить

0
Далее
Общество
10.06.2019 08:53
Общество 10.06.2019 08:53
695 2 Обсудить

0
Далее
Общество
09.06.2019 16:04
Общество 09.06.2019 16:04
8284 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.06.2019 15:00
Общество 09.06.2019 15:00
10869 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.06.2019 13:07
Общество 09.06.2019 13:07
5342 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.06.2019 09:44
Общество 09.06.2019 09:44
4558 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.06.2019 18:04
Общество 08.06.2019 18:04
10848 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.06.2019 15:57
Общество 08.06.2019 15:57
1046 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.06.2019 15:05
Общество 08.06.2019 15:05
4062 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.06.2019 09:56
Общество 08.06.2019 09:56
2487 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.06.2019 09:41
Общество 08.06.2019 09:41
12666 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.06.2019 07:36
Общество 08.06.2019 07:36
6122 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:51
Медикам Волгоградской области пообещали рост зарплат в 2020 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
17:42
В Волгограде водитель перевернувшейся машины погиб по дороге в больницуСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде арестовали женщину за надпись на мемориалеСмотреть фотографии
16:10
Судью в Волгоградской области обвиняют в вынесении фиктивных решенийСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области у единороссов перед конференцией возникла задержкаСмотреть фотографии
15:47
В Волгограде облегчили жизнь автолюбителям на проблемной улицеСмотреть фотографии
15:20
Студенты МГУ проходят практику в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
15:03
Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни июняСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде двоих зацеперов сняли с крыши грузового поездаСмотреть фотографии
14:46
Закон Волгоградской области скорректируют с учетом новых стандартов помощи неизлечимо больным людямСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде еще один член банды автоподставщиков выслушал приговорСмотреть фотографии
13:55
МегаФон и FortRoss Ventures подписали соглашение о стратегическом партнерствеСмотреть фотографии
13:18
Жительница Волгограда исписала мемориал на месте блиндажа генерала Родимцева (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок — и при чем тут Тесак. Расследование Ивана ГолуноваСмотреть фотографии
12:22
«ЕвроХим» инвестирует в будущееСмотреть фотографии
12:19
Житель Волгограда пытался оправдать избиение 80-летней матери "сфабрикованным" деломСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области «Единая Россия» испытала стресс на местных выборахСмотреть фотографии
11:19
В центре Волгограда эвакуировали пассажиров автобуса из-за подозрительной сумкиСмотреть фотографии
10:59
«Ростелеком» и «Росатом» будут развивать цифровую экономику вместеСмотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом двое «дачников» попали в больницу после удара о столбСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области утонул шестилетний ребенокСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде собственника обязали восстановить превратившийся в руины кинотеатр «Юбилейный»Смотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области растет число заразившихся лихорадкой после укусов клещейСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде из торговой точки изъяли партию белорусских сигаретСмотреть фотографии
19:27
В Волгоград вертолетом эвакуировали школьника в тяжёлом состоянииСмотреть фотографии
16:30
Отпуск отменяется: Участники выборов в Волгоградской области готовы к жаркому лету Смотреть фотографииCмотреть видео
16:04
В Волгограде собаки вышли в свет в костюмах ангелов и полицейских ради бездомных собратьевСмотреть фотографии
15:00
«Секретное оружие»: в Волгограде жители дома выставили живой заслон киоскам-нелегаламСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области чиновники пошли в «психологическую атаку» на врагов природного паркаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 