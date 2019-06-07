МегаФон и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города»

Телеком 07.06.2019 16:44
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07.06.2019 16:44
В рамках ПМЭФ МегаФон успешно продемонстрировал работающую модель управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры – «Цифровой двойник» для Кронштадта. Модель объединяет агрегированные из самых разных источников информации данные, которые необходимы для осуществления правильного планирования городской жизни и управления муниципалитетами, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Соглашение между Санкт-Петербургом и ПАО «МегаФон» о стратегическом партнерстве было подписано в прошлом году на ПМЭФ-2018. По условиями соглашения, пилотной зоной для реализации проектов по развитию новых цифровых технологий был выбран город Кронштадт.
МегаФон за счет собственных инвестиций провел работу по оценке приоритетных направлений и внедрению комплексных цифровых решений в сфере городского управления, инфраструктуры, ЖКХ с тем, чтобы в дальнейшем масштабировать их и использовать наиболее эффективный опыт на всей территории Санкт-Петербурга.
«Цифровой двойник» — это единая база данных с полной информацией обо всех сферах городской жизни. Она объединяет множество разнотипных данных об экологическом состоянии,подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования – от фото и видео информации, поступающей с датчиков, до текстовых документов. Платформа поможет синхронизировать и связать воедино все внутренние системы управления городом, увидеть общую картину и ускорить процессы обмена информацией между различными ветвями власти и общества.
«Сегодня мы продемонстрировали модель «Цифрового двойника» Кронштадта. Это комплексная аналитическая геоинформационная платформа, построенная по модульному принципу, которая в будущем может стать главным инструментом эффективного управления социально-экономическим и территориальным развитием Кронштадтского района Санкт-Петербурга, — рассказал Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона. — В рабочем варианте это 3D-копия города в масштабе 1:500. Её можно использовать в том числе для градостроительных целей и планирования развития городских территорий, оптимизации инфраструктуры и транспортной сети, прогнозирования влияния различных факторов на состояние городских жителей, выявление и прогнозирование возникновения ЧС. А также для выявления нецелевого использования земельных участков, что позволит увеличить рост налогооблагаемой базы и доходов местного бюджета. Как лидер цифровых возможностей МегаФон не останавливается в развитии все новых и новых концептов, пилотов и финальных моделей для развития «Цифрового города».
«Санкт-Петербург стал одним из первых городов, где внедряется пилотный проект создания «Цифрового двойника». Мы поставили задачу, сохраняя историческое наследие, развивать Петербург по четырем стратегическим направлениям: комфортный, социальный, умный и открытый город, – говорит временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. – Технология «Цифрового двойника» - это новые возможности в управлении городской инфраструктурой. Она дает возможность планировать и оптимизировать любую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. На цифровой модели можно проводить любые эксперименты по преобразованию городской среды, и только после этого принимать оптимальное решение и воплощать проект в жизнь. Это новый уровень управления городом».
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