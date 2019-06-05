Общество

В центре Волгограда “Народный контроль” нашел “неизвестную” известную игрушку

Общество 05.06.2019 08:41
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05.06.2019 08:41


Популярную игрушку неизвестного происхождения обнаружили представители “Народного контроля” и Роспотребнадзора в одном из магазинов в Центральном районе, сообщает ИА “Высота 102”. Сначала торговую точку, где продавались не маркированные должным образом куклы “LOL”, обнаружили активисты проекта “Народный Контроль” партии “Единая Россия”. А сегодня вместе с общественниками в магазин, расположенный в крупном торговом центре, пришли сотрудники надзорного ведомства. Они провели контрольную закупку и выяснили, что предъявить документы, указывающие страну происхождения и подтверждающие безопасность изделия, продавец сразу не может.  Как пояснил информагентству  начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Виталий Осадчий, находиться на прилавках подобная немаркированная продукция не может. Это противоречит действующему законодательству и техническому регламенту Евразийского таможенного союза. “Партия товара будет арестована, в отношении предпринимателя возбудят дело об административном правонарушении,  его рассмотрит суд. Продавцу грозит серьезный штраф и конфискация товара”, - сказал Виталий Осадчий.
Участвовавшая в  совместном рейде координатор федерального проекта, депутат Государственной думы Анна Кувычко подчеркнула, что обеспечение безопасности детей является одной из важнейших задач. “Не зная, где были сделаны и откуда привезены эти игрушки, мы не можем быть уверены в их безопасности для наших детей. “Народный контроль” будет добиваться того, чтобы таких сомнительных товаров на полках магазинов было как можно меньше”, - отметила народная избранница. 
Отметим, что сегодня же Анна Кувычко  встретилась с жителями области в рамках работы в регионе в партийной общественной приемной. Там волгоградцы смогли рассказать депутату о своих злободневных проблемах.   Так, мама ребенка-инвалида просила помочь с внесением в индивидуальную программу его реабилитации  дополнительных сведений, один из жителей региона обеспокоен судьбой  стадиона “Ермак”, находящимся в станице Качалинской Иловлинского района. Подробнее - в видеоматериале.


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