







В Волгограде закрыто движение на двух участках путей скоростного трамвая. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, трамваи не ходят на отрезке от «Европы сити молла» до Ельшанки и от ВГТЗ до депо №5. Пассажиров высаживают из трамваев, они добираются до места назначения другим видом транспорта. Напомним, в оперативном штабе Волгоградской области предупреждали о проводимых сегодн антитеррористических учениях и просили терпимо отнестись к возможным неудобствам.

Между тем, сегодня же в волгоградском аэропорту управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области совместно с ПАО «Международный аэропорт Волгоград», комитетом здравоохранения Волгоградской области, пограничным управлением ФСБ РФ по Волгоградской области, Астраханской таможни, ГУ МВД России по Волгоградской области, ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» при участии студентов Волгоградского медицинского колледжа были проведены межведомственные практические тренировочные учения при выявлении больного с подозрением на инфекционное заболевание на борту воздушного судна, прибывшего из за рубежа. Согласно легенде, в международном аэропорту Волгограда совершило экстренную посадку воздушное судно, на котором находился пассажир из Африканской республики, с симптомами, не исключающими опасную инфекционную болезнь. Результатами проводимых учений организаторы остались довольны.







