В Волгограде детей хотели отвезти в лагерь на автобусе без тормозов

Общество 03.06.2019 11:56
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03.06.2019 11:56
Неисправный микроавтобус, на котором должны были везти группу детей, обнаружили сотрудники ГИБДД в Волгограде. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло в субботу 1 июня, в день защиты детей.
Полицейские проверили микроавтобус “Mercedes”, предоставленный для перевозки группы детей от площади имени Ленина до детского оздоровительного лагеря в поселке Песковатка Дубовского района. Оказалось, что у иномарки неисправны тормоза – происходит утечка сжатого воздуха из тормозных шлангов передней оси. Выход этого транспорта в рейс запретили. Ведь отказ тормозов на дороге мог закончиться трагедией. В отношении водителя и должностных лиц транспортного предприятия возбудили административные дела по статьям КоАП об “Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой”, “Осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров” и “Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация”.
В тот же день детей отвезли на отдых на другом, безопасном, транспорте.
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