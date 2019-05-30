Волгоградские депутаты хотят наказывать граждан за уклонение от заключения договоров на вывоз мусора
Общество 30.05.2019 13:41
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30.05.2019 13:41
Это и другие предложения для совершенствования законодательства прозвучали на заседании комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая проходит в Сочи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регпарламента, комитет Южно-Российской Парламентской Ассоциации по аграрным вопросам и природопользованию рассмотрел внесенный Волгоградской областной думой проект обращения в правительство России о совершенствовании законодательства в сфере обращения с ТКО. С докладом по этому вопросу выступила вице-спикер регионального парламента, председатель Экологического совета Ирина Соловьева.
В проект обращения на имя вице-премьера российского правительства Алексея Гордеева включены 11 предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере ТКО, подготовленных регионами Южного федерального округа – Краснодарским краем, республиками Крым и Калмыкия, Волгоградской областью.
В частности, предлагается определить формы материальной ответственности регионального оператора за допущенные нарушения в своей работе; ввести административную ответственность для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за уклонение от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО; установить порядок действий регоператора при обнаружении на контейнерных площадках отходов, не относящихся к ТКО; более четко разграничить полномочия органов местного самоуправления муниципального района, городских и сельских поселений в сфере обращения с ТКО.
После обсуждения участники заседания, принимая во внимание актуальность и важность проблемы, рекомендовали XXX Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации поддержать указанное обращение.
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