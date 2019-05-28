



В региональный парламент поступили предложения на должность уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской облдуме. Соответствующая процедура проходит в связи с истечением срока полномочий омбудсмена.

Так, губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым внесена кандидатура действующего уполномоченного Валерия Ростовщикова. От депутата Волгоградской областной думы Алексея Бурова поступила кандидатура адвоката Волгоградской областной коллегии адвокатов Альберта Кармазиновского. К слову, и Валерий Ростовщиков, и Альберт Кармазиновский – волжане. Валерий Ростовщиков с 2004 по 2007 годы работал заместителем главы администрации Волжского, а Альберт Кармазиновский в прошлом году стал депутатом Волжской гордумы.

В соответствии с новыми требованиями федерального закона обе кандидатуры направлены для согласования Уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой.

Напомним, недавно Валерий Ростовщиков отчитывался перед регпарламентом о своей работе. Депутаты адресовали омбудсмену немало острых вопросов, в частности, об обеспечении жильем детей-сирот, о проблеме медосвидетельствования инвалидов и бедности населения.



