Общество 24.05.2019 15:36
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24.05.2019 15:36
На месте взорванного дома в Советском районе Волгограда готовится к открытию новый сквер. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Рабочие укладывают рулонный газон, пешеходные дорожки из брусчатки уже готовы, установлены освещение и поливочная система. Скоро появятся лавочки и урны. На будущей неделе здесь запланирована высадка рябин, лип, можжевельников, горных сосен и роз. Благоустройство ведется полностью на внебюджетные средства.
Напомним, взрыв дома №60 по проспекту Университетскому произошел 16 марта 2017 года. Погибло 4 человека, 10 получили травмы. По просьбе бывших жильцов, которые получили новые квартиры, было принято решение на месте снесенной четырехэтажки обустроить прогулочную зону.
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