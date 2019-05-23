Общество 23.05.2019 14:51
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23.05.2019 14:51
Сегодня администрация Волгограда наградила экипаж теплохода "ОМ-152" за спасение подростка со льдины в марте этого года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, за профессиональное мастерство и проявленную самоотверженность Почетными грамотами администрации Волгограда отмечены капитан-механик теплохода "ОМ-152" Николай Белоусов и моторист-рулевой теплохода "Мо-103" Сергей Медведев.
8 марта экипаж теплохода спас подростка, оказавшегося на льдине. Капитан речного судна Николай Белоусов, отправляясь от пристани "Руднева", заметил в 300-х метрах ниже по течению на дрейфующей льдине подростка. Сообщив о происшествии в МЧС, капитан немедленно направил теплоход на помощь мальчику. К льдине теплоход подходил носовым трапом, моторист-рулевой координировал движение судна для возможности подойти как можно ближе. Благодаря слаженным действиям экипажа теплохода 16-летний подросток был спасен и в целости и сохранности доставлен на берег.
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